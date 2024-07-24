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Преемник IKEA вышел из Ассоциации компаний розничной торговли - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Преемник IKEA вышел из Ассоциации компаний розничной торговли
Преемник IKEA вышел из Ассоциации компаний розничной торговли - 24.07.2024, ПРАЙМ
Преемник IKEA вышел из Ассоциации компаний розничной торговли
Правопреемник шведской Ingka Group, владеющей магазинами IKEA, вышел из Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), поскольку сейчас в структуре компании... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T12:31+0300
2024-07-24T12:31+0300
экономика
ikea
мега
ушедшие компании
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Правопреемник шведской Ingka Group, владеющей магазинами IKEA, вышел из Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), поскольку сейчас в структуре компании нет розничных направлений бизнеса, сообщил РИА Новости председатель президиума ассоциации Игорь Караваев. "Группа компаний "Мега", правопреемник шведской Ingka Group на российском рынке, приняла решение о выходе из состава членов ассоциации, поскольку в настоящее время в структуре компании отсутствуют розничные направления бизнеса, что делает ее членство в АКОРТ нецелесообразным", - сказал он. "Членом АКОРТ была Ingka Group, позднее переименованная в "Мега". Поскольку в нашей структуре нет розничного подразделения, мы вышли из АКОРТ", - прокомментировали в свою очередь РИА Новости в "Меге". В сентябре прошлого года группа Газпромбанка стала собственником сети торговых центров "Мега" в России арендопригодной площадью 2,3 миллиона квадратных метров, выкупив их у Ingka Centres, владельца магазинов IKEA. В состав сделки вошли 14 ТЦ "Мега" - в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем. В 2023 году IKEA продала свои российские фабрики, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".
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ikea, мега, ушедшие компании
Экономика, IKEA, МЕГА, ушедшие компании
12:31 24.07.2024
 
Преемник IKEA вышел из Ассоциации компаний розничной торговли

Преемник IKEA "Мега" вышел из Ассоциации компаний розничной торговли

ТЦ "Мега"
ТЦ Мега
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Правопреемник шведской Ingka Group, владеющей магазинами IKEA, вышел из Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), поскольку сейчас в структуре компании нет розничных направлений бизнеса, сообщил РИА Новости председатель президиума ассоциации Игорь Караваев.
"Группа компаний "Мега", правопреемник шведской Ingka Group на российском рынке, приняла решение о выходе из состава членов ассоциации, поскольку в настоящее время в структуре компании отсутствуют розничные направления бизнеса, что делает ее членство в АКОРТ нецелесообразным", - сказал он.
"Членом АКОРТ была Ingka Group, позднее переименованная в "Мега". Поскольку в нашей структуре нет розничного подразделения, мы вышли из АКОРТ", - прокомментировали в свою очередь РИА Новости в "Меге".
Магазин IKEA в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024Магазин IKEA в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
СМИ: суд в России признал действия местной структуры IKEA безнравственными
18 мая, 10:48
В сентябре прошлого года группа Газпромбанка стала собственником сети торговых центров "Мега" в России арендопригодной площадью 2,3 миллиона квадратных метров, выкупив их у Ingka Centres, владельца магазинов IKEA. В состав сделки вошли 14 ТЦ "Мега" - в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем. В 2023 году IKEA продала свои российские фабрики, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".
 
ЭкономикаIKEAМЕГАушедшие компании
 
 
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