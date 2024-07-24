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Преемник IKEA вышел из Ассоциации компаний розничной торговли

Преемник IKEA вышел из Ассоциации компаний розничной торговли - 24.07.2024, ПРАЙМ

Преемник IKEA вышел из Ассоциации компаний розничной торговли

Правопреемник шведской Ingka Group, владеющей магазинами IKEA, вышел из Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), поскольку сейчас в структуре компании... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T12:31+0300

2024-07-24T12:31+0300

2024-07-24T12:31+0300

экономика

ikea

мега

ушедшие компании

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Правопреемник шведской Ingka Group, владеющей магазинами IKEA, вышел из Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), поскольку сейчас в структуре компании нет розничных направлений бизнеса, сообщил РИА Новости председатель президиума ассоциации Игорь Караваев. "Группа компаний "Мега", правопреемник шведской Ingka Group на российском рынке, приняла решение о выходе из состава членов ассоциации, поскольку в настоящее время в структуре компании отсутствуют розничные направления бизнеса, что делает ее членство в АКОРТ нецелесообразным", - сказал он. "Членом АКОРТ была Ingka Group, позднее переименованная в "Мега". Поскольку в нашей структуре нет розничного подразделения, мы вышли из АКОРТ", - прокомментировали в свою очередь РИА Новости в "Меге". В сентябре прошлого года группа Газпромбанка стала собственником сети торговых центров "Мега" в России арендопригодной площадью 2,3 миллиона квадратных метров, выкупив их у Ingka Centres, владельца магазинов IKEA. В состав сделки вошли 14 ТЦ "Мега" - в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем. В 2023 году IKEA продала свои российские фабрики, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".

https://1prime.ru/20240518/ikea-848296996.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ikea, мега, ушедшие компании