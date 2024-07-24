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Microsoft не будет ограничивать доступ CrowdStrike к Windows, сообщили СМИ - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Microsoft не будет ограничивать доступ CrowdStrike к Windows, сообщили СМИ
Microsoft не будет ограничивать доступ CrowdStrike к Windows, сообщили СМИ - 24.07.2024, ПРАЙМ
Microsoft не будет ограничивать доступ CrowdStrike к Windows, сообщили СМИ
Корпорация Microsoft не намерена лишать доступа к ОС Windows американскую фирму CrowdStrike после того, как на прошлой неделе произошел мировой сбой техники,... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T22:28+0300
2024-07-24T22:48+0300
экономика
microsoft
windows
сбой
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Корпорация Microsoft не намерена лишать доступа к ОС Windows американскую фирму CrowdStrike после того, как на прошлой неделе произошел мировой сбой техники, которая функционирует на базе Windows. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. CrowdStrike ранее подтвердила, что сбой случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Нет никаких признаков, что Microsoft планирует ограничить доступ Crowdstrike к операционной системе Windows... после того, как глобальный технологический сбой... привел к сбою многих компьютеров под управлением Windows", — сообщило агентство со ссылкой на источник. Ранее CrowdStrike заявила, что ошибка в обновлении для приложения кибербезопасности Falcon Sensor компании CrowdStrike, которое 19 июля повлекло за собой глобальный сбой, не была замечена из-за бага в диагностическом ПО. Из заявления следует, что обновление тестировалось еще 5 марта, но из-за бага в диагностическом ПО ошибка в обновлении замечена не была.
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microsoft, windows, сбой
Экономика, Microsoft, Windows, сбой
22:28 24.07.2024 (обновлено: 22:48 24.07.2024)
 
Microsoft не будет ограничивать доступ CrowdStrike к Windows, сообщили СМИ

Reuters: Microsoft не ограничит доступ CrowdStrike к Windows после мирового сбоя

© flickr.com / Robert Scoble%Microsoft
%Microsoft - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© flickr.com / Robert Scoble
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Корпорация Microsoft не намерена лишать доступа к ОС Windows американскую фирму CrowdStrike после того, как на прошлой неделе произошел мировой сбой техники, которая функционирует на базе Windows. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. CrowdStrike ранее подтвердила, что сбой случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
"Нет никаких признаков, что Microsoft планирует ограничить доступ Crowdstrike к операционной системе Windows... после того, как глобальный технологический сбой... привел к сбою многих компьютеров под управлением Windows", — сообщило агентство со ссылкой на источник.
Ранее CrowdStrike заявила, что ошибка в обновлении для приложения кибербезопасности Falcon Sensor компании CrowdStrike, которое 19 июля повлекло за собой глобальный сбой, не была замечена из-за бага в диагностическом ПО. Из заявления следует, что обновление тестировалось еще 5 марта, но из-за бага в диагностическом ПО ошибка в обновлении замечена не была.
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ЭкономикаMicrosoftWindowsсбой
 
 
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