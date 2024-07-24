https://1prime.ru/20240724/microsoft-850414272.html
Microsoft не будет ограничивать доступ CrowdStrike к Windows, сообщили СМИ
Microsoft не будет ограничивать доступ CrowdStrike к Windows, сообщили СМИ - 24.07.2024, ПРАЙМ
Microsoft не будет ограничивать доступ CrowdStrike к Windows, сообщили СМИ
Корпорация Microsoft не намерена лишать доступа к ОС Windows американскую фирму CrowdStrike после того, как на прошлой неделе произошел мировой сбой техники,... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T22:28+0300
2024-07-24T22:28+0300
2024-07-24T22:48+0300
экономика
microsoft
windows
сбой
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/26/763242689_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b45b36342ad0f1feb804763c33eef0e4.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Корпорация Microsoft не намерена лишать доступа к ОС Windows американскую фирму CrowdStrike после того, как на прошлой неделе произошел мировой сбой техники, которая функционирует на базе Windows. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. CrowdStrike ранее подтвердила, что сбой случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Нет никаких признаков, что Microsoft планирует ограничить доступ Crowdstrike к операционной системе Windows... после того, как глобальный технологический сбой... привел к сбою многих компьютеров под управлением Windows", — сообщило агентство со ссылкой на источник. Ранее CrowdStrike заявила, что ошибка в обновлении для приложения кибербезопасности Falcon Sensor компании CrowdStrike, которое 19 июля повлекло за собой глобальный сбой, не была замечена из-за бага в диагностическом ПО. Из заявления следует, что обновление тестировалось еще 5 марта, но из-за бага в диагностическом ПО ошибка в обновлении замечена не была.
https://1prime.ru/20240722/sboy-850343275.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/26/763242689_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_20ed9639beabaa9ac88450c073ac7470.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
microsoft, windows, сбой
Экономика, Microsoft, Windows, сбой
Microsoft не будет ограничивать доступ CrowdStrike к Windows, сообщили СМИ
Reuters: Microsoft не ограничит доступ CrowdStrike к Windows после мирового сбоя
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Корпорация Microsoft не намерена лишать доступа к ОС Windows американскую фирму CrowdStrike после того, как на прошлой неделе произошел мировой сбой техники, которая функционирует на базе Windows. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. CrowdStrike ранее подтвердила, что сбой случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
"Нет никаких признаков, что Microsoft планирует ограничить доступ Crowdstrike к операционной системе Windows... после того, как глобальный технологический сбой... привел к сбою многих компьютеров под управлением Windows", — сообщило агентство со ссылкой на источник.
Ранее CrowdStrike заявила, что ошибка в обновлении для приложения кибербезопасности Falcon Sensor компании CrowdStrike, которое 19 июля повлекло за собой глобальный сбой, не была замечена из-за бага в диагностическом ПО. Из заявления следует, что обновление тестировалось еще 5 марта, но из-за бага в диагностическом ПО ошибка в обновлении замечена не была.
СМИ узнали причину глобального сбоя в работе Windows