https://1prime.ru/20240724/microsoft-850414272.html

Microsoft не будет ограничивать доступ CrowdStrike к Windows, сообщили СМИ

Microsoft не будет ограничивать доступ CrowdStrike к Windows, сообщили СМИ - 24.07.2024, ПРАЙМ

Microsoft не будет ограничивать доступ CrowdStrike к Windows, сообщили СМИ

Корпорация Microsoft не намерена лишать доступа к ОС Windows американскую фирму CrowdStrike после того, как на прошлой неделе произошел мировой сбой техники,... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T22:28+0300

2024-07-24T22:28+0300

2024-07-24T22:48+0300

экономика

microsoft

windows

сбой

https://cdnn.1prime.ru/img/76324/26/763242689_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b45b36342ad0f1feb804763c33eef0e4.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Корпорация Microsoft не намерена лишать доступа к ОС Windows американскую фирму CrowdStrike после того, как на прошлой неделе произошел мировой сбой техники, которая функционирует на базе Windows. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. CrowdStrike ранее подтвердила, что сбой случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Нет никаких признаков, что Microsoft планирует ограничить доступ Crowdstrike к операционной системе Windows... после того, как глобальный технологический сбой... привел к сбою многих компьютеров под управлением Windows", — сообщило агентство со ссылкой на источник. Ранее CrowdStrike заявила, что ошибка в обновлении для приложения кибербезопасности Falcon Sensor компании CrowdStrike, которое 19 июля повлекло за собой глобальный сбой, не была замечена из-за бага в диагностическом ПО. Из заявления следует, что обновление тестировалось еще 5 марта, но из-за бага в диагностическом ПО ошибка в обновлении замечена не была.

https://1prime.ru/20240722/sboy-850343275.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

microsoft, windows, сбой