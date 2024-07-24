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Раскрыто, насколько вырос средний размер микрозайма в России - 24.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240724/mikrozaym-850389867.html
Раскрыто, насколько вырос средний размер микрозайма в России
Раскрыто, насколько вырос средний размер микрозайма в России - 24.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, насколько вырос средний размер микрозайма в России
Средний размер микрозайма в июне этого года увеличился на 9,8% в годовом выражении, до 10,08 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T11:47+0300
2024-07-24T11:47+0300
экономика
микрозаймы
нбки
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в июне этого года увеличился на 9,8% в годовом выражении, до 10,08 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным двух тысяч микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тысяч рублей) составил 10,08 тысячи рублей, символически увеличившись (на 0,1%) по сравнению с предыдущим месяцем (в мае 2024 года - 10,06 тысячи рублей)", - говорится в сообщении. "В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек "займа до зарплаты" в июне 2024 года вырос более существенно - на 9,8% (в июне 2023 года - 9,18 тысячи рублей)", - отметили в НБКИ. В региональном разрезе наибольший средний размер микрозайма в июне зафиксирован в Москве (11,97 тысячи), Санкт-Петербурге (10,96 тысячи), Московской области (10,87 тысячи), Краснодарском крае (10,5 тысячи) и Ханты-Мансийском АО (10,4 тысячи рублей). При этом самый серьезный рост выдачи по сравнению с маем среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования был зафиксирован в Ставропольском крае (на 2,6%), в Якутии (на 1,9%), в Оренбургской, Кемеровской и Свердловской области (на 1,7%, 1,6% и 1,4% соответственно). "Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
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микрозаймы, нбки
Экономика, микрозаймы, НБКИ
11:47 24.07.2024
 
Раскрыто, насколько вырос средний размер микрозайма в России

Средний размер микрозайма в России в июне вырос на 9,8%, до 10,08 тысячи рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаймы
Займы - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в июне этого года увеличился на 9,8% в годовом выражении, до 10,08 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным двух тысяч микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тысяч рублей) составил 10,08 тысячи рублей, символически увеличившись (на 0,1%) по сравнению с предыдущим месяцем (в мае 2024 года - 10,06 тысячи рублей)", - говорится в сообщении.
"В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек "займа до зарплаты" в июне 2024 года вырос более существенно - на 9,8% (в июне 2023 года - 9,18 тысячи рублей)", - отметили в НБКИ.
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В региональном разрезе наибольший средний размер микрозайма в июне зафиксирован в Москве (11,97 тысячи), Санкт-Петербурге (10,96 тысячи), Московской области (10,87 тысячи), Краснодарском крае (10,5 тысячи) и Ханты-Мансийском АО (10,4 тысячи рублей).
При этом самый серьезный рост выдачи по сравнению с маем среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования был зафиксирован в Ставропольском крае (на 2,6%), в Якутии (на 1,9%), в Оренбургской, Кемеровской и Свердловской области (на 1,7%, 1,6% и 1,4% соответственно).
"Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
 
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