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Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ 26248
Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ 26248 - 24.07.2024, ПРАЙМ
Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ 26248
Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T16:27+0300
2024-07-24T16:27+0300
2024-07-24T16:28+0300
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040 года из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении министерства."Аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26248RMFS 24 июля 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.
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минфин рф, заявки на облигации
Экономика, Минфин РФ, заявки на облигации
Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ 26248
Минфин признал несостоявшимся аукцион по ОФЗ 26248 из-за отсутствия заявок
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040 года из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении министерства.
"Аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26248RMFS 24 июля 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.
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