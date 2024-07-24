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Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ 26248 - 24.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240724/minfin-850402011.html
Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ 26248
Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ 26248 - 24.07.2024, ПРАЙМ
Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ 26248
Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T16:27+0300
2024-07-24T16:28+0300
экономика
минфин рф
заявки на облигации
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040 года из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении министерства."Аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26248RMFS 24 июля 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.
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минфин рф, заявки на облигации
Экономика, Минфин РФ, заявки на облигации
16:27 24.07.2024 (обновлено: 16:28 24.07.2024)
 
Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ 26248

Минфин признал несостоявшимся аукцион по ОФЗ 26248 из-за отсутствия заявок

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040 года из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении министерства.
"Аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26248RMFS 24 июля 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.
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