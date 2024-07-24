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Минстрой спрогнозировал снижение ввода жилья в России
Минстрой спрогнозировал снижение ввода жилья в России - 24.07.2024, ПРАЙМ
Минстрой спрогнозировал снижение ввода жилья в России
Ввод жилья в 2024 году снизится относительно 2023 года, составив около 100 миллионов квадратных метров, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T10:52+0300
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недвижимость
россия
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Ввод жилья в 2024 году снизится относительно 2023 года, составив около 100 миллионов квадратных метров, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин."Прогнозируемый объем ввода в 2024 году составит порядка 100 миллионов квадратных метров жилья", - заявил он в ходе круглого стола "Пульс рынка недвижимости: итоги полугодия. Ипотека. Будущее".В 2023 году сдали рекордные 110,4 миллиона квадратных метров жилья. Таким образом, снижение ввода жилья в 2024-м ожидается на уровне 9%.По данным Росстата, в январе-июне 2024 года сдали 53,4 миллиона квадратных метров жилья (+2,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). В том числе населением построено 37,9 миллиона квадратных метров.
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россия
Минстрой спрогнозировал снижение ввода жилья в России
Минстрой: ввод жилья в России в 2024 году снизится до 100 миллионов "квадратов"
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Ввод жилья в 2024 году снизится относительно 2023 года, составив около 100 миллионов квадратных метров, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.
"Прогнозируемый объем ввода в 2024 году составит порядка 100 миллионов квадратных метров жилья", - заявил он в ходе круглого стола "Пульс рынка недвижимости: итоги полугодия. Ипотека. Будущее".
В 2023 году сдали рекордные 110,4 миллиона квадратных метров жилья. Таким образом, снижение ввода жилья в 2024-м ожидается на уровне 9%.
По данным Росстата, в январе-июне 2024 года сдали 53,4 миллиона квадратных метров жилья (+2,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). В том числе населением построено 37,9 миллиона квадратных метров.