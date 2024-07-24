https://1prime.ru/20240724/minstroy-850387149.html

Минстрой спрогнозировал снижение ввода жилья в России

Минстрой спрогнозировал снижение ввода жилья в России - 24.07.2024, ПРАЙМ

Минстрой спрогнозировал снижение ввода жилья в России

Ввод жилья в 2024 году снизится относительно 2023 года, составив около 100 миллионов квадратных метров, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T10:52+0300

2024-07-24T10:52+0300

2024-07-24T11:19+0300

недвижимость

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/73/842687345_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_6565aaa51566117739b9ce6c9abfaa2f.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Ввод жилья в 2024 году снизится относительно 2023 года, составив около 100 миллионов квадратных метров, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин."Прогнозируемый объем ввода в 2024 году составит порядка 100 миллионов квадратных метров жилья", - заявил он в ходе круглого стола "Пульс рынка недвижимости: итоги полугодия. Ипотека. Будущее".В 2023 году сдали рекордные 110,4 миллиона квадратных метров жилья. Таким образом, снижение ввода жилья в 2024-м ожидается на уровне 9%.По данным Росстата, в январе-июне 2024 года сдали 53,4 миллиона квадратных метров жилья (+2,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). В том числе населением построено 37,9 миллиона квадратных метров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия