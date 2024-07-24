https://1prime.ru/20240724/minstroy-850388694.html

Минстрой назвал главное конкурентное преимущество девелоперов

Минстрой назвал главное конкурентное преимущество девелоперов - 24.07.2024, ПРАЙМ

Минстрой назвал главное конкурентное преимущество девелоперов

Главным конкурентным преимуществом российских девелоперов в ближайшие полтора года будет своевременная сдача жилья, рассказал замглавы Минстроя Никитина... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T11:28+0300

2024-07-24T11:28+0300

2024-07-24T11:44+0300

недвижимость

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848666230_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_67434dfd8a2eaf609f8d68b480caf1fb.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Главным конкурентным преимуществом российских девелоперов в ближайшие полтора года будет своевременная сдача жилья, рассказал замглавы Минстроя Никитина Стасишин.По словам Стасишина, если ранее девелоперы конкурировали между собой прежде всего качеством проектов, то теперь в приоритете будет своевременная сдача."Мне кажется, в ближайшие полтора года ситуация чуть трансформируется и самым основным конкурентным преимуществом будет сдача квартир в сроки и передача ключей в установленные сроки", - отметил Стасишин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре (ММПЦ) медиагруппы "Россия сегодня".Замминистра указал, что большинство ожидаемых дольщиками квартир приобретено в ипотеку."Поэтому, пользуясь случаем, мы настоятельно рекомендуем застройщикам не хулиганить со сдвижкой сроков вправо с передачей квартир нашим гражданам", - добавил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия