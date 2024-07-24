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Минстрой назвал главное конкурентное преимущество девелоперов
Минстрой назвал главное конкурентное преимущество девелоперов - 24.07.2024, ПРАЙМ
Минстрой назвал главное конкурентное преимущество девелоперов
Главным конкурентным преимуществом российских девелоперов в ближайшие полтора года будет своевременная сдача жилья, рассказал замглавы Минстроя Никитина... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T11:28+0300
2024-07-24T11:28+0300
2024-07-24T11:44+0300
недвижимость
россия
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Главным конкурентным преимуществом российских девелоперов в ближайшие полтора года будет своевременная сдача жилья, рассказал замглавы Минстроя Никитина Стасишин.По словам Стасишина, если ранее девелоперы конкурировали между собой прежде всего качеством проектов, то теперь в приоритете будет своевременная сдача."Мне кажется, в ближайшие полтора года ситуация чуть трансформируется и самым основным конкурентным преимуществом будет сдача квартир в сроки и передача ключей в установленные сроки", - отметил Стасишин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре (ММПЦ) медиагруппы "Россия сегодня".Замминистра указал, что большинство ожидаемых дольщиками квартир приобретено в ипотеку."Поэтому, пользуясь случаем, мы настоятельно рекомендуем застройщикам не хулиганить со сдвижкой сроков вправо с передачей квартир нашим гражданам", - добавил он.
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россия
Минстрой назвал главное конкурентное преимущество девелоперов
Минстрой: конкурентным преимуществом девелоперов станет сдача жилья в срок
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Главным конкурентным преимуществом российских девелоперов в ближайшие полтора года будет своевременная сдача жилья, рассказал замглавы Минстроя Никитина Стасишин.
По словам Стасишина, если ранее девелоперы конкурировали между собой прежде всего качеством проектов, то теперь в приоритете будет своевременная сдача.
"Мне кажется, в ближайшие полтора года ситуация чуть трансформируется и самым основным конкурентным преимуществом будет сдача квартир в сроки и передача ключей в установленные сроки", - отметил Стасишин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре (ММПЦ) медиагруппы "Россия сегодня".
Замминистра указал, что большинство ожидаемых дольщиками квартир приобретено в ипотеку.
"Поэтому, пользуясь случаем, мы настоятельно рекомендуем застройщикам не хулиганить со сдвижкой сроков вправо с передачей квартир нашим гражданам", - добавил он.