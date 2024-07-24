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В Молдавии заявили, что страна поддержала 80% европейских санкций против РФ
В Молдавии заявили, что страна поддержала 80% европейских санкций против РФ - 24.07.2024, ПРАЙМ
В Молдавии заявили, что страна поддержала 80% европейских санкций против РФ
Кишинев поддержал 80% санкций ЕС против России, на на практике старается не применять меры, которые могут обернуться дополнительными затратами для самой страны. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T17:55+0300
2024-07-24T17:55+0300
2024-07-24T17:55+0300
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КИШИНЕВ, 24 июл - ПРАЙМ. Кишинев поддержал 80% санкций ЕС против России, на на практике старается не применять меры, которые могут обернуться дополнительными затратами для самой страны. Об этом заявил в эфире телеканала Rlive вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой. Он подчеркнул, что страна твердо намерена следовать европейской внешней повестке и делает это. "В области санкций (против РФ — ред.) у нас отмечен рост в 60-70 процентов до 80 процентов. Есть ряд пакетов, ряд санкций, которые мы пока не применяем. Они были введены еще в 2014 году — это секторальные санкции, мы уже не можем к ним присоединиться", — рассказал Попшой. Он также добавил, что Кишинев не присоединился к санкциям, которые либо не может реализовать на практике, либо применение которых обернется затратами для страны в виде зеркальных мер. По его словам, это касается экспорта в Россию, хотя "зависимость от российского рынка значительно сократилась, но для некоторых областей — особенно в сельском хозяйстве — этот рынок все еще важен, поэтому мы не хотим действовать так, чтобы повредить нашим гражданам". Также это касается сектора электроэнергии, так как большая часть оборудования осталась со времен СССР и закупать новое оборудование тоже нужно на российским рынке, добавил Пошпой. Отношения между Москвой и Кишиневом начали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду. Она придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной. Москва призывала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с РФ.
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молдавия, санкции против рф, ес
Политика, МОЛДАВИЯ, санкции против РФ, ЕС
В Молдавии заявили, что страна поддержала 80% европейских санкций против РФ
Попшой: Молдавия присоединилась к 80% европейских антироссийских санкций
КИШИНЕВ, 24 июл - ПРАЙМ. Кишинев поддержал 80% санкций ЕС против России, на на практике старается не применять меры, которые могут обернуться дополнительными затратами для самой страны. Об этом заявил в эфире телеканала Rlive вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой.
Он подчеркнул, что страна твердо намерена следовать европейской внешней повестке и делает это.
"В области санкций (против РФ — ред.) у нас отмечен рост в 60-70 процентов до 80 процентов. Есть ряд пакетов, ряд санкций, которые мы пока не применяем. Они были введены еще в 2014 году — это секторальные санкции, мы уже не можем к ним присоединиться", — рассказал Попшой.
Он также добавил, что Кишинев не присоединился к санкциям, которые либо не может реализовать на практике, либо применение которых обернется затратами для страны в виде зеркальных мер.
По его словам, это касается экспорта в Россию, хотя "зависимость от российского рынка значительно сократилась, но для некоторых областей — особенно в сельском хозяйстве — этот рынок все еще важен, поэтому мы не хотим действовать так, чтобы повредить нашим гражданам". Также это касается сектора электроэнергии, так как большая часть оборудования осталась со времен СССР и закупать новое оборудование тоже нужно на российским рынке, добавил Пошпой.
Отношения между Москвой и Кишиневом начали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду. Она придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной. Москва призывала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с РФ.
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