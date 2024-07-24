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Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей
Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей - 24.07.2024, ПРАЙМ
Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей
Минимальный размер оплаты труда может повыситься до 22 440 рублей с 1 января 2025 года, следует из законопроекта Минтруда РФ. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T10:17+0300
2024-07-24T10:31+0300
минтруд
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда может повыситься до 22 440 рублей с 1 января 2025 года, следует из законопроекта Минтруда РФ."Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год – 22 440 рублей. Рост составит 16,6%", – передает комментарий главы Минтруда Антона Котякова пресс-служба министерства.Подчеркивается, что изменения коснутся 4,2 миллиона человек.С 1 января 2024 года МРОТ был проиндексирован на 18,5% и составил 19 242 рубля, увеличившись на 3 000 рублей по сравнению с предыдущим показателем. Минимальный размер оплаты труда устанавливается в соотношении со средней заработной платой россиян.
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минтруд, повышение мрот
Минтруд, повышение МРОТ
10:17 24.07.2024 (обновлено: 10:31 24.07.2024)
 
Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей

Минтруд РФ: МРОТ может повыситься до 22 440 рублей с 1 января 2025 года

Судьба пенсионной системы РФ
Судьба пенсионной системы РФ
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда может повыситься до 22 440 рублей с 1 января 2025 года, следует из законопроекта Минтруда РФ.
"Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год – 22 440 рублей. Рост составит 16,6%", – передает комментарий главы Минтруда Антона Котякова пресс-служба министерства.
Подчеркивается, что изменения коснутся 4,2 миллиона человек.
С 1 января 2024 года МРОТ был проиндексирован на 18,5% и составил 19 242 рубля, увеличившись на 3 000 рублей по сравнению с предыдущим показателем. Минимальный размер оплаты труда устанавливается в соотношении со средней заработной платой россиян.
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