https://1prime.ru/20240724/mrot-850385778.html
Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей
Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей - 24.07.2024, ПРАЙМ
Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей
Минимальный размер оплаты труда может повыситься до 22 440 рублей с 1 января 2025 года, следует из законопроекта Минтруда РФ. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T10:17+0300
2024-07-24T10:17+0300
2024-07-24T10:31+0300
минтруд
повышение мрот
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда может повыситься до 22 440 рублей с 1 января 2025 года, следует из законопроекта Минтруда РФ."Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год – 22 440 рублей. Рост составит 16,6%", – передает комментарий главы Минтруда Антона Котякова пресс-служба министерства.Подчеркивается, что изменения коснутся 4,2 миллиона человек.С 1 января 2024 года МРОТ был проиндексирован на 18,5% и составил 19 242 рубля, увеличившись на 3 000 рублей по сравнению с предыдущим показателем. Минимальный размер оплаты труда устанавливается в соотношении со средней заработной платой россиян.
https://1prime.ru/20240723/trudoustroystvo-850345864.html
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минтруд, повышение мрот
Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей
Минтруд РФ: МРОТ может повыситься до 22 440 рублей с 1 января 2025 года
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда может повыситься до 22 440 рублей с 1 января 2025 года, следует из законопроекта Минтруда РФ.
"Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год – 22 440 рублей. Рост составит 16,6%", – передает комментарий главы Минтруда Антона Котякова пресс-служба министерства.
Подчеркивается, что изменения коснутся 4,2 миллиона человек.
С 1 января 2024 года МРОТ был проиндексирован на 18,5% и составил 19 242 рубля, увеличившись на 3 000 рублей по сравнению с предыдущим показателем. Минимальный размер оплаты труда устанавливается в соотношении со средней заработной платой россиян.
Названы регионы - лидеры по перспективности трудоустройства