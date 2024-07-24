https://1prime.ru/20240724/mrot-850385778.html

Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей

Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей - 24.07.2024, ПРАЙМ

Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей

Минимальный размер оплаты труда может повыситься до 22 440 рублей с 1 января 2025 года, следует из законопроекта Минтруда РФ. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T10:17+0300

2024-07-24T10:17+0300

2024-07-24T10:31+0300

минтруд

повышение мрот

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75733/39/757333962_0:86:600:424_1920x0_80_0_0_6f21e21eb3bd2d3fec42c4ebb25a8a33.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда может повыситься до 22 440 рублей с 1 января 2025 года, следует из законопроекта Минтруда РФ."Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год – 22 440 рублей. Рост составит 16,6%", – передает комментарий главы Минтруда Антона Котякова пресс-служба министерства.Подчеркивается, что изменения коснутся 4,2 миллиона человек.С 1 января 2024 года МРОТ был проиндексирован на 18,5% и составил 19 242 рубля, увеличившись на 3 000 рублей по сравнению с предыдущим показателем. Минимальный размер оплаты труда устанавливается в соотношении со средней заработной платой россиян.

https://1prime.ru/20240723/trudoustroystvo-850345864.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минтруд, повышение мрот