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МВД сообщило подробности взрыва автомобиля на севере Москвы - 24.07.2024, ПРАЙМ
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МВД сообщило подробности взрыва автомобиля на севере Москвы
МВД сообщило подробности взрыва автомобиля на севере Москвы - 24.07.2024, ПРАЙМ
МВД сообщило подробности взрыва автомобиля на севере Москвы
При взрыве автомобиля в Москве сдетонировал неустановленный предмет, пострадали два человека, полиция начала оперативно-розыскные мероприятия, сообщила... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T09:11+0300
2024-07-24T09:11+0300
происшествия
криминал
москва
следственный комитет
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. При взрыве автомобиля в Москве сдетонировал неустановленный предмет, пострадали два человека, полиция начала оперативно-розыскные мероприятия, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, предварительно установлено, что 24 июля на одной из парковок на севере Москвы произошла детонация неустановленного предмета, установленного в машине. Двоих пострадавших нарядом скорой помощи доставили в медучреждение. Полиция проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к совершению преступления. В Следственном комитете добавили что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного следственного управления Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.Прокуратура Москвы сообщила, что ход и результаты уголовного дела на контроле в надзорном ведомстве.
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криминал, москва, следственный комитет
Происшествия, Криминал, МОСКВА, Следственный комитет
09:11 24.07.2024
 
МВД сообщило подробности взрыва автомобиля на севере Москвы

МВД сообщило о детонации неустановленного предмета в автомобиле на севере Москвы

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. При взрыве автомобиля в Москве сдетонировал неустановленный предмет, пострадали два человека, полиция начала оперативно-розыскные мероприятия, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, предварительно установлено, что 24 июля на одной из парковок на севере Москвы произошла детонация неустановленного предмета, установленного в машине. Двоих пострадавших нарядом скорой помощи доставили в медучреждение.
Полиция проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к совершению преступления.
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
При взрыве машины на севере Москвы пострадали два человека
08:39
В Следственном комитете добавили что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного следственного управления Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
Прокуратура Москвы сообщила, что ход и результаты уголовного дела на контроле в надзорном ведомстве.
 
ПроисшествияКриминалМОСКВАСледственный комитет
 
 
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