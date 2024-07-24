https://1prime.ru/20240724/mvd-850383718.html

МВД сообщило подробности взрыва автомобиля на севере Москвы

МВД сообщило подробности взрыва автомобиля на севере Москвы - 24.07.2024, ПРАЙМ

МВД сообщило подробности взрыва автомобиля на севере Москвы

При взрыве автомобиля в Москве сдетонировал неустановленный предмет, пострадали два человека, полиция начала оперативно-розыскные мероприятия, сообщила... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T09:11+0300

2024-07-24T09:11+0300

2024-07-24T09:11+0300

происшествия

криминал

москва

следственный комитет

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. При взрыве автомобиля в Москве сдетонировал неустановленный предмет, пострадали два человека, полиция начала оперативно-розыскные мероприятия, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, предварительно установлено, что 24 июля на одной из парковок на севере Москвы произошла детонация неустановленного предмета, установленного в машине. Двоих пострадавших нарядом скорой помощи доставили в медучреждение. Полиция проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к совершению преступления. В Следственном комитете добавили что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного следственного управления Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.Прокуратура Москвы сообщила, что ход и результаты уголовного дела на контроле в надзорном ведомстве.

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криминал, москва, следственный комитет