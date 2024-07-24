https://1prime.ru/20240724/mvideo-850413553.html

Гендиректор ритейлера "М.Видео" стал его мажоритарным акционером

Гендиректор ритейлера "М.Видео" стал его мажоритарным акционером - 24.07.2024, ПРАЙМ

Гендиректор ритейлера "М.Видео" стал его мажоритарным акционером

Гендиректор "М.Видео" Билан Ужахов стал мажоритарным акционером ритейлера, говорится в материалах компании. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T21:39+0300

2024-07-24T21:39+0300

2024-07-24T21:39+0300

экономика

бизнес

м.видео

доля

https://cdnn.1prime.ru/img/83322/00/833220060_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9b47a697716ea069047e1116aecc02a6.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Гендиректор "М.Видео" Билан Ужахов стал мажоритарным акционером ритейлера, говорится в материалах компании. "Ужахов Билан Абдурахимович имеет право косвенно распоряжаться 53,6331008% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ПАО "М.Видео", - говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации. В свою очередь в пресс-службе компании заявили, что Ужахов, который уже долгое время является генеральным директором, стал мажоритарным акционером группы в результате выкупа акций топ-менеджментом компании. "Изменения в акционерной структуре позволят повысить эффективность корпоративного управления и сфокусироваться всему менеджменту над усилением операционной модели, ростом доли рынка и улучшением финансового результата", - добавили там. Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". Чистый убыток компании по МСФО в 2023 году сократился на 31% и составил 5,2 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240722/bank-850318237.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, м.видео, доля