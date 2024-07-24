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Гендиректор ритейлера "М.Видео" стал его мажоритарным акционером
Гендиректор ритейлера "М.Видео" стал его мажоритарным акционером - 24.07.2024, ПРАЙМ
Гендиректор ритейлера "М.Видео" стал его мажоритарным акционером
Гендиректор "М.Видео" Билан Ужахов стал мажоритарным акционером ритейлера, говорится в материалах компании. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T21:39+0300
2024-07-24T21:39+0300
2024-07-24T21:39+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Гендиректор "М.Видео" Билан Ужахов стал мажоритарным акционером ритейлера, говорится в материалах компании. "Ужахов Билан Абдурахимович имеет право косвенно распоряжаться 53,6331008% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ПАО "М.Видео", - говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации. В свою очередь в пресс-службе компании заявили, что Ужахов, который уже долгое время является генеральным директором, стал мажоритарным акционером группы в результате выкупа акций топ-менеджментом компании. "Изменения в акционерной структуре позволят повысить эффективность корпоративного управления и сфокусироваться всему менеджменту над усилением операционной модели, ростом доли рынка и улучшением финансового результата", - добавили там. Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". Чистый убыток компании по МСФО в 2023 году сократился на 31% и составил 5,2 миллиарда рублей.
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бизнес, м.видео, доля
Экономика, Бизнес, М.Видео, доля
Гендиректор ритейлера "М.Видео" стал его мажоритарным акционером
Гендиректор ритейлера "М.Видео" Билан Ужахов стал его мажоритарным акционером
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Гендиректор "М.Видео" Билан Ужахов стал мажоритарным акционером ритейлера, говорится в материалах компании.
"Ужахов Билан Абдурахимович имеет право косвенно распоряжаться 53,6331008% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ПАО "М.Видео", - говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.
В свою очередь в пресс-службе компании заявили, что Ужахов, который уже долгое время является генеральным директором, стал мажоритарным акционером группы в результате выкупа акций топ-менеджментом компании.
"Изменения в акционерной структуре позволят повысить эффективность корпоративного управления и сфокусироваться всему менеджменту над усилением операционной модели, ростом доли рынка и улучшением финансового результата", - добавили там.
Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". Чистый убыток компании по МСФО в 2023 году сократился на 31% и составил 5,2 миллиарда рублей.
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