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Рубль продолжил укрепляться перед заседанием ЦБ по ставке - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Рубль продолжил укрепляться перед заседанием ЦБ по ставке
Рубль продолжил укрепляться перед заседанием ЦБ по ставке - 24.07.2024, ПРАЙМ
Рубль продолжил укрепляться перед заседанием ЦБ по ставке
Рубль в среду продолжает укрепляться на фоне налогового периода и перед заседанием Банка России по ключевой ставке, юань дешевеет до 11,81 рубля, следует из... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T16:31+0300
2024-07-24T16:37+0300
россия
экономика
рубль
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Рубль в среду продолжает укрепляться на фоне налогового периода и перед заседанием Банка России по ключевой ставке, юань дешевеет до 11,81 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" к 16.13 мск снижается на 9 копеек, до 11,81 рубля.Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent растет на 0,81%, до 81,67 доллара за баррель.РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ УКРЕПЛЕНИЕРубль в среду продолжил рост последних дней на фоне конвертации экспортерами валюты под налоги перед пиком налогового периода: юань максимально опускался до 11,79 рубля.Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 76,8 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.Рубль после позитивного старта резко укрепился к юаню, который впервые с начала месяца опускался немного ниже 11,8 рубля, затем российская валюта скорректировалась, но вскоре перешла к более умеренной восходящей динамике, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций"."Росту курса рубля продолжает способствовать приближение пика налоговых платежей экспортеров, который приходится на 29 июля. На этом фоне все больше компаний продает иностранную валюту, что увеличивает ее предложение", - добавляет он.Динамику пары и укрепление рубля против юаня можно объяснить как и настроениями инвесторов, выходящих из рисковых активов, и высокой вероятностью дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий после предстоящего заседания Банка России, так и сезонным снижением спроса со стороны импортеров, отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка."К внешним факторам ослабления юаня относим достаточно неожиданное решение Народного банка Китая снизить процентные ставки по одно-пятилетним бенчмаркам для поддержания темпов роста экономики. Решение смягчить ДКП последовало вскоре после публикации разочаровывающих данных по темпам роста ВВП Китая, которые не оправдали во втором квартале ни консенсус-прогнозов, ни "целевых" уровней правительства КНР", - говорит он."Кроме того, в июне сохранился нисходящий тренд в темпах роста промпроизводства и розничных продаж, что во многом явилось результатом дезинфляционных процессов в экономике на фоне снижения деловой активности. В этих условиях инвесторы обоснованно задумываются о вполне высокой вероятности дальнейшего ослабления юаня на форекс, что может стать актуальным инструментом поддержки экономики КНР во второй половине года, особенно в период обострения торгового "противостояния" Поднебесной и стран Запада", - добавляет он.ПРОГНОЗЫ"Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на завершение текущей торговой сессии: 85–89, 93–97 и 11,5–12,15 рубля соответственно", - говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global.Бабин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что юань окончательно покинул двухнедельный диапазон консолидации 11,9–12,1 рубля, и периодически пробивает локальные поддержки. В случае закрепления под уровнем 11,8 рубля следующей целью снижения китайской валюты может стать область 11,67–11,68 рубля.
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россия, рубль
РОССИЯ, Экономика, рубль
16:31 24.07.2024 (обновлено: 16:37 24.07.2024)
 
Рубль продолжил укрепляться перед заседанием ЦБ по ставке

Рубль продолжает укрепляться, юань снижается до 11,81 рубля

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Рубль в среду продолжает укрепляться на фоне налогового периода и перед заседанием Банка России по ключевой ставке, юань дешевеет до 11,81 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" к 16.13 мск снижается на 9 копеек, до 11,81 рубля.
Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent растет на 0,81%, до 81,67 доллара за баррель.
РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ УКРЕПЛЕНИЕ
Рубль в среду продолжил рост последних дней на фоне конвертации экспортерами валюты под налоги перед пиком налогового периода: юань максимально опускался до 11,79 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 76,8 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.
Рубль после позитивного старта резко укрепился к юаню, который впервые с начала месяца опускался немного ниже 11,8 рубля, затем российская валюта скорректировалась, но вскоре перешла к более умеренной восходящей динамике, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Росту курса рубля продолжает способствовать приближение пика налоговых платежей экспортеров, который приходится на 29 июля. На этом фоне все больше компаний продает иностранную валюту, что увеличивает ее предложение", - добавляет он.
Динамику пары и укрепление рубля против юаня можно объяснить как и настроениями инвесторов, выходящих из рисковых активов, и высокой вероятностью дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий после предстоящего заседания Банка России, так и сезонным снижением спроса со стороны импортеров, отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.
"К внешним факторам ослабления юаня относим достаточно неожиданное решение Народного банка Китая снизить процентные ставки по одно-пятилетним бенчмаркам для поддержания темпов роста экономики. Решение смягчить ДКП последовало вскоре после публикации разочаровывающих данных по темпам роста ВВП Китая, которые не оправдали во втором квартале ни консенсус-прогнозов, ни "целевых" уровней правительства КНР", - говорит он.
"Кроме того, в июне сохранился нисходящий тренд в темпах роста промпроизводства и розничных продаж, что во многом явилось результатом дезинфляционных процессов в экономике на фоне снижения деловой активности. В этих условиях инвесторы обоснованно задумываются о вполне высокой вероятности дальнейшего ослабления юаня на форекс, что может стать актуальным инструментом поддержки экономики КНР во второй половине года, особенно в период обострения торгового "противостояния" Поднебесной и стран Запада", - добавляет он.
ПРОГНОЗЫ
"Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на завершение текущей торговой сессии: 85–89, 93–97 и 11,5–12,15 рубля соответственно", - говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Бабин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что юань окончательно покинул двухнедельный диапазон консолидации 11,9–12,1 рубля, и периодически пробивает локальные поддержки. В случае закрепления под уровнем 11,8 рубля следующей целью снижения китайской валюты может стать область 11,67–11,68 рубля.
 
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