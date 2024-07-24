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В ЕК нет решения по поставкам российской нефти через Украину, сообщили СМИ
В ЕК нет решения по поставкам российской нефти через Украину, сообщили СМИ - 24.07.2024, ПРАЙМ
В ЕК нет решения по поставкам российской нефти через Украину, сообщили СМИ
ЕК пока не приняла решение о посредническом участии в решении вопроса поставок российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию. Об этом сообщили западные... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T18:21+0300
2024-07-24T18:21+0300
2024-07-24T18:22+0300
энергетика
ек
венгрия
словакия
транзит нефти по "дружбе"
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. ЕК пока не приняла решение о посредническом участии в решении вопроса поставок российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на источник в Еврокомиссии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" из РФ через Украину по нефтепроводу "Дружба".Он пообещал поднять вопрос в понедельник на СМИД ЕС. Минэкономики Словакии также сообщило, что страна перестала получать нефть от "Лукойла". В публикации агентства Reuters сказано, сто ЕК "ищет больше информации по поводу запроса Венгрии и Словакии о посредничестве в процедурах консультаций с Украиной о прерванных поставках нефти из России и отклоняет предельный срок ответа странам в три дня". Также отмечается, что евродипломаты обсудили данный вопрос в среду в формате закрытой встречи. Представитель ЕК заявил Reuters, что комиссия не обязана отвечать на этот запрос в течение трех дней, в данный момент идет изучение содержания этого письма и сбор большего количества информации. "Решение о возможных действиях (еще — ред.) не принято", — сказал агентству представитель ЕК.
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ек, венгрия, словакия, транзит нефти по "дружбе"
Энергетика, ЕК, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, транзит нефти по "Дружбе"
В ЕК нет решения по поставкам российской нефти через Украину, сообщили СМИ
Reuters: в ЕК пока нет решения по поставкам нефти из РФ через Украину в Венгрию
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. ЕК пока не приняла решение о посредническом участии в решении вопроса поставок российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на источник в Еврокомиссии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" из РФ через Украину по нефтепроводу "Дружба".Он пообещал поднять вопрос в понедельник на СМИД ЕС. Минэкономики Словакии также сообщило, что страна перестала получать нефть от "Лукойла".
В публикации агентства Reuters сказано, сто ЕК "ищет больше информации по поводу запроса Венгрии и Словакии о посредничестве в процедурах консультаций с Украиной о прерванных поставках нефти из России и отклоняет предельный срок ответа странам в три дня".
Также отмечается, что евродипломаты обсудили данный вопрос в среду в формате закрытой встречи.
Представитель ЕК заявил Reuters, что комиссия не обязана отвечать на этот запрос в течение трех дней, в данный момент идет изучение содержания этого письма и сбор большего количества информации.
"Решение о возможных действиях (еще — ред.) не принято", — сказал агентству представитель ЕК.
В Словакии принимают меры для восстановления поставок российской нефти