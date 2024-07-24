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В ЕК нет решения по поставкам российской нефти через Украину, сообщили СМИ

В ЕК нет решения по поставкам российской нефти через Украину, сообщили СМИ - 24.07.2024, ПРАЙМ

В ЕК нет решения по поставкам российской нефти через Украину, сообщили СМИ

ЕК пока не приняла решение о посредническом участии в решении вопроса поставок российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию. Об этом сообщили западные... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T18:21+0300

2024-07-24T18:21+0300

2024-07-24T18:22+0300

энергетика

ек

венгрия

словакия

транзит нефти по "дружбе"

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. ЕК пока не приняла решение о посредническом участии в решении вопроса поставок российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на источник в Еврокомиссии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" из РФ через Украину по нефтепроводу "Дружба".Он пообещал поднять вопрос в понедельник на СМИД ЕС. Минэкономики Словакии также сообщило, что страна перестала получать нефть от "Лукойла". В публикации агентства Reuters сказано, сто ЕК "ищет больше информации по поводу запроса Венгрии и Словакии о посредничестве в процедурах консультаций с Украиной о прерванных поставках нефти из России и отклоняет предельный срок ответа странам в три дня". Также отмечается, что евродипломаты обсудили данный вопрос в среду в формате закрытой встречи. Представитель ЕК заявил Reuters, что комиссия не обязана отвечать на этот запрос в течение трех дней, в данный момент идет изучение содержания этого письма и сбор большего количества информации. "Решение о возможных действиях (еще — ред.) не принято", — сказал агентству представитель ЕК.

https://1prime.ru/20240724/neft-850406063.html

венгрия

словакия

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ек, венгрия, словакия, транзит нефти по "дружбе"