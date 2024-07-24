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В Словакии призвали ЕК скорее решить вопрос транзита российской нефти

В Словакии призвали ЕК скорее решить вопрос транзита российской нефти - 24.07.2024, ПРАЙМ

В Словакии призвали ЕК скорее решить вопрос транзита российской нефти

Глава МИД Словакии Юрай Бланар призвал ЕК не тянуть с рассмотрением вопроса, который связан с остановкой транзита части российской нефти через Украину, и... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T21:09+0300

2024-07-24T21:09+0300

2024-07-24T21:09+0300

энергетика

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словакия

транзит нефти по "дружбе"

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БРАТИСЛАВА, 24 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар призвал ЕК не тянуть с рассмотрением вопроса, который связан с остановкой транзита части российской нефти через Украину, и поддержать жителей Словакии и Венгрии.Эти страны в понедельник обратились в ЕК из-за действий Киева, остановившего транзит нефти "Лукойла" из РФ."Призываю Европейскую комиссию, чтобы не тянула время и как можно скорее встала на сторону государств-членов и главное их граждан, граждан Словакии и в этом случае Венгрии", — сказал министр в своем видеообращении, опубликованном в среду на его странице в соцсети Facebook*.Также он подтвердил, что в среду ЕК отложила рассмотрение указанного вопроса."Сегодня комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен отложила решение. Время есть. Ведь Словакия не так важна. Будто бы хочет больше доказательств. Нужно, чтобы автомобилисты встали в длинные очереди и ждали бензин и дизель?", — указал он.Бланар также заявил об отсутствии времени, так как "необдуманные санкции и безответственные действия" Киева могут очень быстро привести к негативным последствиям для его страны и назвал отговорками озвученную ЕК необходимость получить больше данных о возникшей ситуации.Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Братислава может принять ответные меры, если Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти.Минэкономики Словакии ранее подтвердило, что страна прекратила получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Киевом ее транзита. Отмечалось, что "Лукойл" внесли на Украине в санкционный список. По данным ведомства, НПЗ Slovnaft пока обеспечен поставками нефти из РФ от другого поставщика, но ситуация обсуждается с украинской стороной.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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ес, ек, словакия, транзит нефти по "дружбе"