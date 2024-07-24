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НМТП увеличил чистую прибыль в первом полугодии на 65 процентов - 24.07.2024, ПРАЙМ
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НМТП увеличил чистую прибыль в первом полугодии на 65 процентов
НМТП увеличил чистую прибыль в первом полугодии на 65 процентов - 24.07.2024, ПРАЙМ
НМТП увеличил чистую прибыль в первом полугодии на 65 процентов
Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по РСБУ за первое полугодие текущего года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T16:23+0300
2024-07-24T16:41+0300
экономика
нмтп
чистая прибыль
отчетность по рсбу
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по РСБУ за первое полугодие текущего года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 29,036 миллиарда рублей, следует из отчета компании.Выручка компании за полугодие выросла на 17,9% по отношению к показателю прошлого года и составила 17,675 миллиарда рублей.
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нмтп, чистая прибыль, отчетность по рсбу
Экономика, НМТП, чистая прибыль, отчетность по РСБУ
16:23 24.07.2024 (обновлено: 16:41 24.07.2024)
 
НМТП увеличил чистую прибыль в первом полугодии на 65 процентов

Чистая прибыль НМТП по РСБУ в первом полугодии выросла до 29 миллиардов рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк%Города России. Новороссийск
%Города России. Новороссийск - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по РСБУ за первое полугодие текущего года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 29,036 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании за полугодие выросла на 17,9% по отношению к показателю прошлого года и составила 17,675 миллиарда рублей.
Здание штаб-квартиры компании Новатэк на Ленинском проспекте в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
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ЭкономикаНМТПчистая прибыльотчетность по РСБУ
 
 
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