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"Новатэк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО в 2,2 раза

"Новатэк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО в 2,2 раза - 24.07.2024, ПРАЙМ

"Новатэк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО в 2,2 раза

Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО в первом полугодии текущего года составила 341,677 миллиарда рублей, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T10:10+0300

2024-07-24T10:10+0300

2024-07-24T10:30+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО в первом полугодии текущего года составила 341,677 миллиарда рублей, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, следует из отчета компании.Выручка от реализации и нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий в первом полугодии составили 752,4 миллиарда рублей и 480,7 миллиарда соответственно (рост на 17% и 15,6% в годовом выражении)."Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Новатэк", составила 341,7 миллиарда рублей (114,34 рубля на акцию) за первое полугодие 2024 года, что в 2,2 раза выше показателя первого полугодия 2023 года", - говорится в сообщении."Наши показатели выручки от реализации и нормализованной EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, составили 752,4 миллиарда рублей и 480,7 миллиарда рублей соответственно, увеличившись на 17% и 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - сообщает компания.

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