Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Новатэк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО в 2,2 раза - 24.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240724/novatek-850385377.html
"Новатэк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО в 2,2 раза
"Новатэк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО в 2,2 раза - 24.07.2024, ПРАЙМ
"Новатэк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО в 2,2 раза
Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО в первом полугодии текущего года составила 341,677 миллиарда рублей, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T10:10+0300
2024-07-24T10:30+0300
экономика
россия
мсфо
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/21/841062151_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fcaf0decf5a11ce32b677cc78c18ad40.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО в первом полугодии текущего года составила 341,677 миллиарда рублей, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, следует из отчета компании.Выручка от реализации и нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий в первом полугодии составили 752,4 миллиарда рублей и 480,7 миллиарда соответственно (рост на 17% и 15,6% в годовом выражении)."Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Новатэк", составила 341,7 миллиарда рублей (114,34 рубля на акцию) за первое полугодие 2024 года, что в 2,2 раза выше показателя первого полугодия 2023 года", - говорится в сообщении."Наши показатели выручки от реализации и нормализованной EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, составили 752,4 миллиарда рублей и 480,7 миллиарда рублей соответственно, увеличившись на 17% и 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - сообщает компания.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/21/841062151_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_d7d2c409da2a04868cefdb0bd609ca75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мсфо
Экономика, РОССИЯ, МСФО
10:10 24.07.2024 (обновлено: 10:30 24.07.2024)
 
"Новатэк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО в 2,2 раза

Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО в I полугодии составила 341,7 миллиарда рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНоватэк
Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО в первом полугодии текущего года составила 341,677 миллиарда рублей, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, следует из отчета компании.
Выручка от реализации и нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий в первом полугодии составили 752,4 миллиарда рублей и 480,7 миллиарда соответственно (рост на 17% и 15,6% в годовом выражении).
"Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Новатэк", составила 341,7 миллиарда рублей (114,34 рубля на акцию) за первое полугодие 2024 года, что в 2,2 раза выше показателя первого полугодия 2023 года", - говорится в сообщении.
"Наши показатели выручки от реализации и нормализованной EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, составили 752,4 миллиарда рублей и 480,7 миллиарда рублей соответственно, увеличившись на 17% и 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - сообщает компания.
 
ЭкономикаРОССИЯМСФО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала