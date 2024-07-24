https://1prime.ru/20240724/novatek-850385377.html
"Новатэк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО в 2,2 раза
"Новатэк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО в 2,2 раза - 24.07.2024, ПРАЙМ
"Новатэк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО в 2,2 раза
Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО в первом полугодии текущего года составила 341,677 миллиарда рублей, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T10:10+0300
2024-07-24T10:10+0300
2024-07-24T10:30+0300
экономика
россия
мсфо
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/21/841062151_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fcaf0decf5a11ce32b677cc78c18ad40.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО в первом полугодии текущего года составила 341,677 миллиарда рублей, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, следует из отчета компании.Выручка от реализации и нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий в первом полугодии составили 752,4 миллиарда рублей и 480,7 миллиарда соответственно (рост на 17% и 15,6% в годовом выражении)."Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Новатэк", составила 341,7 миллиарда рублей (114,34 рубля на акцию) за первое полугодие 2024 года, что в 2,2 раза выше показателя первого полугодия 2023 года", - говорится в сообщении."Наши показатели выручки от реализации и нормализованной EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, составили 752,4 миллиарда рублей и 480,7 миллиарда рублей соответственно, увеличившись на 17% и 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - сообщает компания.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/21/841062151_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_d7d2c409da2a04868cefdb0bd609ca75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мсфо
"Новатэк" нарастил объем чистой прибыли по МСФО в 2,2 раза
Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО в I полугодии составила 341,7 миллиарда рублей
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО в первом полугодии текущего года составила 341,677 миллиарда рублей, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, следует из отчета компании.
Выручка от реализации и нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий в первом полугодии составили 752,4 миллиарда рублей и 480,7 миллиарда соответственно (рост на 17% и 15,6% в годовом выражении).
"Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Новатэк", составила 341,7 миллиарда рублей (114,34 рубля на акцию) за первое полугодие 2024 года, что в 2,2 раза выше показателя первого полугодия 2023 года", - говорится в сообщении.
"Наши показатели выручки от реализации и нормализованной EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года, составили 752,4 миллиарда рублей и 480,7 миллиарда рублей соответственно, увеличившись на 17% и 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - сообщает компания.