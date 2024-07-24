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Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ сократилась втрое
Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ сократилась втрое - 24.07.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ сократилась втрое
Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ в первом полугодии снизилась втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 108,2 миллиарда рублей после... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T14:09+0300
2024-07-24T14:09+0300
2024-07-24T14:14+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ в первом полугодии снизилась втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 108,2 миллиарда рублей после 319,9 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности компании.Выручка компании увеличилась на 15%, до 436,64 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла в 1,3 раза, до 260,27 миллиарда рублей.
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россия, рсбу
Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ сократилась втрое
Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ в I полугодии составила 108,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ в первом полугодии снизилась втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 108,2 миллиарда рублей после 319,9 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности компании.
Выручка компании увеличилась на 15%, до 436,64 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла в 1,3 раза, до 260,27 миллиарда рублей.