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Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ сократилась втрое - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ сократилась втрое
Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ сократилась втрое - 24.07.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ сократилась втрое
Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ в первом полугодии снизилась втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 108,2 миллиарда рублей после... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T14:09+0300
2024-07-24T14:14+0300
экономика
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ в первом полугодии снизилась втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 108,2 миллиарда рублей после 319,9 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности компании.Выручка компании увеличилась на 15%, до 436,64 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла в 1,3 раза, до 260,27 миллиарда рублей.
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россия, рсбу
Экономика, РОССИЯ, РСБУ
14:09 24.07.2024 (обновлено: 14:14 24.07.2024)
 
Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ сократилась втрое

Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ в I полугодии составила 108,2 миллиарда рублей

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк" Здание штаб-квартиры компании "Новатэк" на Ленинском проспекте в Москве
 Здание штаб-квартиры компании Новатэк на Ленинском проспекте в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" по РСБУ в первом полугодии снизилась втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 108,2 миллиарда рублей после 319,9 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности компании.
Выручка компании увеличилась на 15%, до 436,64 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла в 1,3 раза, до 260,27 миллиарда рублей.
 
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