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В МИД предупредили о риске массового обнищания в мире из-за политики Запада

В МИД предупредили о риске массового обнищания в мире из-за политики Запада - 24.07.2024, ПРАЙМ

В МИД предупредили о риске массового обнищания в мире из-за политики Запада

Совершаемые Западом геополитические маневры могут стать питательной средой для увеличения неравенства, а также привести к фрагментации глобальной экономики. Все | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T22:10+0300

2024-07-24T22:10+0300

2024-07-24T22:54+0300

экономика

запад

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Совершаемые Западом геополитические маневры могут стать питательной средой для увеличения неравенства, а также привести к фрагментации глобальной экономики. Все это, в свою очередь, сделает тотальное обнищание людей в мире необратимым, заявил на министерской встрече G20 по вопросам развития по теме "Преодоление неравенства" замглавы МИД России Александр Панкин. Текст выступления приводится на сайте ведомства.Он подчеркнул, что "Большая двадцатка" "может и должна поставить этому прочный заслон, вернуть нас на траекторию многосторонности. "Залог нашего успеха в подтверждении приверженности Уставу ООН, международному праву и взаимовыгодному сотрудничеству", — указал Панкин. Дипломат также отметил, что мировая экономика вновь должна стать "открытой, устойчивой и независимой, избавленной от идей исключительности отдельных стран".

https://1prime.ru/20240627/mvf-849559768.html

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запад