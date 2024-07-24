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В МИД предупредили о риске массового обнищания в мире из-за политики Запада
В МИД предупредили о риске массового обнищания в мире из-за политики Запада - 24.07.2024, ПРАЙМ
В МИД предупредили о риске массового обнищания в мире из-за политики Запада
Совершаемые Западом геополитические маневры могут стать питательной средой для увеличения неравенства, а также привести к фрагментации глобальной экономики. Все | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T22:10+0300
2024-07-24T22:10+0300
2024-07-24T22:54+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Совершаемые Западом геополитические маневры могут стать питательной средой для увеличения неравенства, а также привести к фрагментации глобальной экономики. Все это, в свою очередь, сделает тотальное обнищание людей в мире необратимым, заявил на министерской встрече G20 по вопросам развития по теме "Преодоление неравенства" замглавы МИД России Александр Панкин. Текст выступления приводится на сайте ведомства.Он подчеркнул, что "Большая двадцатка" "может и должна поставить этому прочный заслон, вернуть нас на траекторию многосторонности. "Залог нашего успеха в подтверждении приверженности Уставу ООН, международному праву и взаимовыгодному сотрудничеству", — указал Панкин. Дипломат также отметил, что мировая экономика вновь должна стать "открытой, устойчивой и независимой, избавленной от идей исключительности отдельных стран".
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запад
В МИД предупредили о риске массового обнищания в мире из-за политики Запада
Замглавы МИД предупредил о риске обнищания людей в мире из-за политики Западая
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Совершаемые Западом геополитические маневры могут стать питательной средой для увеличения неравенства, а также привести к фрагментации глобальной экономики. Все это, в свою очередь, сделает тотальное обнищание людей в мире необратимым, заявил на министерской встрече G20 по вопросам развития по теме "Преодоление неравенства" замглавы МИД России Александр Панкин. Текст выступления приводится на сайте ведомства.
Он подчеркнул, что "Большая двадцатка" "может и должна поставить этому прочный заслон, вернуть нас на траекторию многосторонности.
"Залог нашего успеха в подтверждении приверженности Уставу ООН, международному праву и взаимовыгодному сотрудничеству", — указал Панкин.
Дипломат также отметил, что мировая экономика вновь должна стать "открытой, устойчивой и независимой, избавленной от идей исключительности отдельных стран".
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