https://1prime.ru/20240724/onlayn-850381418.html

Доля семей в России, совершающих онлайн-покупки, впервые превысила треть

Доля семей в России, совершающих онлайн-покупки, впервые превысила треть - 24.07.2024, ПРАЙМ

Доля семей в России, совершающих онлайн-покупки, впервые превысила треть

Доля российских домохозяйств, которые в 2023 году приобретали товары в интернете, выросла в 1,4 раза - до рекордных 36,2%, следует из анализа РИА Новости данных | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T05:54+0300

2024-07-24T05:54+0300

2024-07-24T05:54+0300

экономика

онлайн-торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/77319/10/773191062_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f8797622c72709b6de66e3ac70932a58.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Доля российских домохозяйств, которые в 2023 году приобретали товары в интернете, выросла в 1,4 раза - до рекордных 36,2%, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Российские семьи на покупки в интернете пока направляют небольшую часть своих расходов - лишь 5,8%, а годом ранее она была в 1,5 раза меньше. Через интернет в основном покупают непродовольственные товары - в прошлом году это делало 31,8% домохозяйств против 22,9% годом ранее. В то же время продукты в онлайн-магазинах приобретает лишь 4,4% семей, хотя за год их доля увеличилась на 1,8 процентного пункта. В целом число домохозяйств с выходом в интернет выросло до 93,2% с 91,7% годом ранее. Расходы на оплату услуг интернета, телевидения и телефонной связи за год увеличились на 6,6%, до 1786 рублей в месяц, из них на интернет в среднем по стране уходит 267 рублей в месяц. По мнению доцента РАНХиГС Юлии Сягловой, такой бурный рост интернет-торговли связан с тем, что если изначально в цифровые технологии были погружены молодые потребители, то после ковида в цифровой ритейл уходят и более старшие поколения. "В 2024 году продолжается увеличение частотности покупок и сокращение среднего чека во всех каналах цифровых продаж. Это меняет всю модель поведения клиента в цифровом ритейле. От крупных запланированных покупок потребители переходят на небольшие, практически ежедневные траты. Потребитель воспринимает цифровые каналы как магазины у дома, чего раньше не было. К структуре товаров, которые приобретаются через интернет, приобщились продукты питания, заказ товаров категории фреш, ультра фреш", - заключила эксперт.

https://1prime.ru/20240521/gosduma-848368089.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

онлайн-торговля