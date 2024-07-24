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Отчисления от букмекерства должны поддерживать спорт, заявили в Кремле

Отчисления от букмекерства должны поддерживать спорт, заявили в Кремле - 24.07.2024, ПРАЙМ

Отчисления от букмекерства должны поддерживать спорт, заявили в Кремле

Отчисления от букмекерской деятельности в стране должны идти на поддержку спорта, в том числе детского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T20:53+0300

2024-07-24T20:53+0300

2024-07-24T21:41+0300

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россия

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дмитрий песков

букмекеры

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - ПРАЙМ. Отчисления от букмекерской деятельности в стране должны идти на поддержку спорта, в том числе детского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что система букмекерства в стране очень востребована, людям это нравится, при этом ее основное назначение — поддержка спорта. "И спорта высоких достижений, и федераций спорта, и массового спорта, в том числе и детского спорта", — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопросы на площадке "Фестиваля новых медиа". По словам Пескова, букмекерские конторы зарабатывали на этой деятельности огромные деньги и появился вопрос, сколько из этих средств идет на поддержку спорта. Речь об этом шла два года назад на президентском совете по физкультуре и спорту, и выяснилось, "что идет там один или полтора миллиарда рублей на развитие спорта — это копейки, просто копейки", напомнил пресс-секретарь. Он отметил, что букмекерские конторы "наживаются и ничего не тратят". "После этого там произошли определенные пертурбации, поменялись люди, которые курируют эту отрасль", — сказал Песков и добавил, что согласно поручению президента РФ Владимира Путина, "эти 1-1,5 миллиарда рублей должны были превратиться в существенную сумму", которая должна быть гораздо больше. "Она должна быть кратно больше", — пояснил Песков. Он выразил уверенность, что так как все президентские поручения на контроле, то "в течение года обязательно, когда будет следующий совет, встанет вопрос о том, как это поручение президента было исполнено" и люди, курирующие сейчас этот сектор, тогда "отчитаются и расскажут нам, как они поддерживают на эти уже большие деньги детский, общий спорт и спорт высоких достижений".По данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), совокупный объем принятых российскими легальными букмекерами ставок в 2023 году достиг 1,224 триллиона рублей. Отмечается, что 1,158 триллиона рублей пришлось на онлайн-сегмент, остальные 65,6 миллиарда рублей — на ставки наличными в пунктах приема. Таким образом, рост составил 39%.

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россия, кремль, дмитрий песков, букмекеры