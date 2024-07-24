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Госдума приняла закон о ежемесячной прибавке к пенсии
Госдума приняла закон о ежемесячной прибавке к пенсии - 24.07.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о ежемесячной прибавке к пенсии
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T12:23+0300
2024-07-24T12:23+0300
2024-07-24T12:31+0300
пенсии
госдума
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы.Согласно принятому закону пенсионеры от 80 лет лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства этой группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией.Надбавка, в случае получения двух пенсий, будет применяться к одной из них."С 1 января 2025 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей. Никаких заявлений для этого писать не потребуется. Указанная выплата будет назначаться автоматически", - пояснил один из авторов поправки, спикер ГД Вячеслав Володин.
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пенсии, госдума
Госдума приняла закон о ежемесячной прибавке к пенсии
ГД прибавила к пенсии инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет 1200 тыс руб
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы.
Согласно принятому закону пенсионеры от 80 лет лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства этой группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией.
Надбавка, в случае получения двух пенсий, будет применяться к одной из них.
"С 1 января 2025 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей. Никаких заявлений для этого писать не потребуется. Указанная выплата будет назначаться автоматически", - пояснил один из авторов поправки, спикер ГД Вячеслав Володин.
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