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Юрист предупредил о проверке, которая ждет россиян при переводе денег

Юрист предупредил о проверке, которая ждет россиян при переводе денег - 24.07.2024, ПРАЙМ

Юрист предупредил о проверке, которая ждет россиян при переводе денег

Банки будут проверять получателей переводов денег, чтобы убедиться, что они не принимают участие в мошеннических схемах, если перевод будет признан... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T05:58+0300

2024-07-24T05:58+0300

2024-07-24T05:58+0300

мошенничество

банки

денежные переводы

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Банки будут проверять получателей переводов денег, чтобы убедиться, что они не принимают участие в мошеннических схемах, если перевод будет признан подозрительным, кредитная организация предупредит клиента об опасности и приостановит данную операцию на двухдневный срок, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев. "С 25 июля 2024 года банки будут обязаны проверять получателей денежных переводов на причастность к мошенническим схемам. Если счет получателя будет признан подозрительным, банк должен будет предупредить клиента о потенциальной опасности и приостановить операцию на два дня", - отметил он. Как пояснил юрист, отправитель денег в эти два дня сможет отменить перевод. "В случае, если банк нарушит процедуру проверки и не предупредит клиента, а деньги будут переведены мошенникам, кредитная организация будет обязана вернуть всю сумму перевода в течение 30 дней", - сказал Русяев. Нововведения направлены на усиление мер по противодействию мошенничеству в финансовой сфере, подчеркнул юрист.

https://1prime.ru/20240722/moshenniki-850324996.html

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банки, денежные переводы