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Юрист предупредил о проверке, которая ждет россиян при переводе денег
Юрист предупредил о проверке, которая ждет россиян при переводе денег - 24.07.2024, ПРАЙМ
Юрист предупредил о проверке, которая ждет россиян при переводе денег
Банки будут проверять получателей переводов денег, чтобы убедиться, что они не принимают участие в мошеннических схемах, если перевод будет признан... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T05:58+0300
2024-07-24T05:58+0300
2024-07-24T05:58+0300
мошенничество
банки
денежные переводы
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Банки будут проверять получателей переводов денег, чтобы убедиться, что они не принимают участие в мошеннических схемах, если перевод будет признан подозрительным, кредитная организация предупредит клиента об опасности и приостановит данную операцию на двухдневный срок, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев. "С 25 июля 2024 года банки будут обязаны проверять получателей денежных переводов на причастность к мошенническим схемам. Если счет получателя будет признан подозрительным, банк должен будет предупредить клиента о потенциальной опасности и приостановить операцию на два дня", - отметил он. Как пояснил юрист, отправитель денег в эти два дня сможет отменить перевод. "В случае, если банк нарушит процедуру проверки и не предупредит клиента, а деньги будут переведены мошенникам, кредитная организация будет обязана вернуть всю сумму перевода в течение 30 дней", - сказал Русяев. Нововведения направлены на усиление мер по противодействию мошенничеству в финансовой сфере, подчеркнул юрист.
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банки, денежные переводы
Мошенничество, Банки, денежные переводы
Юрист предупредил о проверке, которая ждет россиян при переводе денег
Юрист Русяев: если банк сочтет перевод подозрительным, он заблокирует его на два дня
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Банки будут проверять получателей переводов денег, чтобы убедиться, что они не принимают участие в мошеннических схемах, если перевод будет признан подозрительным, кредитная организация предупредит клиента об опасности и приостановит данную операцию на двухдневный срок, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев.
"С 25 июля 2024 года банки будут обязаны проверять получателей денежных переводов на причастность к мошенническим схемам. Если счет получателя будет признан подозрительным, банк должен будет предупредить клиента о потенциальной опасности и приостановить операцию на два дня", - отметил он.
Как пояснил юрист, отправитель денег в эти два дня сможет отменить перевод.
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"В случае, если банк нарушит процедуру проверки и не предупредит клиента, а деньги будут переведены мошенникам, кредитная организация будет обязана вернуть всю сумму перевода в течение 30 дней", - сказал Русяев.
Нововведения направлены на усиление мер по противодействию мошенничеству в финансовой сфере, подчеркнул юрист.