https://1prime.ru/20240724/peskov-850408104.html
В Кремле ответили на вопрос о разблокировке Instagram*
В Кремле ответили на вопрос о разблокировке Instagram* - 24.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о разблокировке Instagram*
России следует использовать все возможные платформы для донесения своей точки зрения, заявил ходе выступления на Фестивале новых медиа в "Сенеже", отвечая на... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T19:05+0300
2024-07-24T19:05+0300
2024-07-24T19:05+0300
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кремль
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роскомнадзор
блокировка
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - ПРАЙМ. России следует использовать все возможные платформы для донесения своей точки зрения, заявил ходе выступления на Фестивале новых медиа в "Сенеже", отвечая на вопрос, стоит ли возобновить доступ к Instagram*, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я глубоко убежден, что мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить нашу точку зрения... Надо пользоваться любой возможностью", — сказал он.Позднее в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что ведомство сейчас не рассматривает возможность снятия блокировки с Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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россия, кремль, соцсети, роскомнадзор, блокировка
РОССИЯ, Кремль, соцсети, Роскомнадзор, блокировка
В Кремле ответили на вопрос о разблокировке Instagram*
Песков: РФ должна использовать все платформы для донесения своей точки зрения
СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - ПРАЙМ. России следует использовать все возможные платформы для донесения своей точки зрения, заявил ходе выступления на Фестивале новых медиа в "Сенеже", отвечая на вопрос, стоит ли возобновить доступ к Instagram*, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я глубоко убежден, что мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить нашу точку зрения... Надо пользоваться любой возможностью", — сказал он.
Позднее в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что ведомство сейчас не рассматривает возможность снятия блокировки с Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
В Кремле заявили, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность