https://1prime.ru/20240724/peskov-850408104.html

В Кремле ответили на вопрос о разблокировке Instagram*

В Кремле ответили на вопрос о разблокировке Instagram* - 24.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос о разблокировке Instagram*

России следует использовать все возможные платформы для донесения своей точки зрения, заявил ходе выступления на Фестивале новых медиа в "Сенеже", отвечая на... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T19:05+0300

2024-07-24T19:05+0300

2024-07-24T19:05+0300

россия

кремль

соцсети

роскомнадзор

блокировка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270406_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_0dc29bc87788f11b6b5c0c5630a3ee93.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - ПРАЙМ. России следует использовать все возможные платформы для донесения своей точки зрения, заявил ходе выступления на Фестивале новых медиа в "Сенеже", отвечая на вопрос, стоит ли возобновить доступ к Instagram*, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я глубоко убежден, что мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить нашу точку зрения... Надо пользоваться любой возможностью", — сказал он.Позднее в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что ведомство сейчас не рассматривает возможность снятия блокировки с Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20240724/zelenskiy-850407953.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кремль, соцсети, роскомнадзор, блокировка