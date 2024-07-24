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Unicredit представил план сокращения бизнеса в России
Unicredit представил план сокращения бизнеса в России - 24.07.2024, ПРАЙМ
Unicredit представил план сокращения бизнеса в России
Итальянская банковская группа Unicredit в рамках стратегии по сокращению российского бизнеса в следующем году планирует до нуля уменьшить трансграничный риск на | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T12:30+0300
2024-07-24T12:30+0300
2024-07-24T12:30+0300
unicredit
россия
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Итальянская банковская группа Unicredit в рамках стратегии по сокращению российского бизнеса в следующем году планирует до нуля уменьшить трансграничный риск на Россию, а также существенно сократить кредитный портфель и депозиты, следует из презентации группы.Группа сокращает свое присутствие в стране уже на протяжении нескольких лет. Согласно отчетности, за период с первого квартала 2022 года до конца второго квартала 2024 года ее трансграничный риск на Россию уменьшился на 93%, до 300 миллионов евро, международные переводы - на 56%, до 11,2 миллиарда евро, депозиты - на 69%, до 2,6 миллиарда евро, а кредитный портфель - на 68%, до 2,3 миллиарда евро.Исходя из стратегии, в 2025 году трансграничный риск должен сократиться по сравнению с 2022 годом на 100%, почти до нуля, международные переводы - более чем на 66%, до 8,5 миллиарда евро, депозиты - более чем на 75%, до 2 миллиардов евро, кредитный портфель - более чем на 85%, до 1 миллиарда евро.При этом чистая прибыль банковской группы в России в первом полугодии выросла на 21,3% в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем и составила 329 миллионов евро.
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unicredit, россия, бизнес
Unicredit, РОССИЯ, Бизнес
Unicredit представил план сокращения бизнеса в России
Unicredit представил план сокращения бизнеса в России на 2025 год
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Итальянская банковская группа Unicredit в рамках стратегии по сокращению российского бизнеса в следующем году планирует до нуля уменьшить трансграничный риск на Россию, а также существенно сократить кредитный портфель и депозиты, следует из презентации группы.
Группа сокращает свое присутствие в стране уже на протяжении нескольких лет. Согласно отчетности, за период с первого квартала 2022 года до конца второго квартала 2024 года ее трансграничный риск на Россию уменьшился на 93%, до 300 миллионов евро, международные переводы - на 56%, до 11,2 миллиарда евро, депозиты - на 69%, до 2,6 миллиарда евро, а кредитный портфель - на 68%, до 2,3 миллиарда евро.
Исходя из стратегии, в 2025 году трансграничный риск должен сократиться по сравнению с 2022 годом на 100%, почти до нуля, международные переводы - более чем на 66%, до 8,5 миллиарда евро, депозиты - более чем на 75%, до 2 миллиардов евро, кредитный портфель - более чем на 85%, до 1 миллиарда евро.
При этом чистая прибыль банковской группы в России в первом полугодии выросла на 21,3% в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем и составила 329 миллионов евро.