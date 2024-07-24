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"Были уверены". В США заявили о полном провале плана по России

"Были уверены". В США заявили о полном провале плана по России - 24.07.2024, ПРАЙМ

"Были уверены". В США заявили о полном провале плана по России

План западных стран и киевского режима по дестабилизации России не увенчался успехом. Таким мнением поделился военный аналитик и экс-военнослужащий ВМС США Марк | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T16:04+0300

2024-07-24T16:04+0300

2024-07-24T16:04+0300

политика

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. План западных стран и киевского режима по дестабилизации России не увенчался успехом. Таким мнением поделился военный аналитик и экс-военнослужащий ВМС США Марк Слебода в интервью с журналистом Дэнни Хайфоном.По словам аналитика, стратегия заключалась в том, чтобы просто пережить 2024 год и создать еще одну армию для киевского режима, пытаясь повторить неудачную тактику маневренной войны и снова потерпеть поражение на российских линиях обороны в Запорожье. Но главной целью оставалась дестабилизации России."Была уверенность, что антироссийские санкции будут иметь такой эффект, но они привели к прямо противоположному результату, и ВВП России растет более быстрыми темпами, чем у США. Очевидно, что этот план полностью провалился", — заметил эксперт.Слебода добавил, что даже введение антироссийских санкций не пошатнуло Россию, так как ее ВВП продолжает расти быстрее ВВП Соединенных Штатов.Несмотря на усиливающееся санкционное давление на Россию со стороны западных стран после начала военной спецоперации на Украине, страна успешно справляется с ним. Президент Владимир Путин отметил, что западные санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике и главная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

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