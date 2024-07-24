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Госдума одобрила создание транспортно-логистической платформы "ГосЛог"
Госдума одобрила создание транспортно-логистической платформы "ГосЛог" - 24.07.2024, ПРАЙМ
Госдума одобрила создание транспортно-логистической платформы "ГосЛог"
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается создать национальную цифровую платформу "ГосЛог" и реестр уведомлений... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T15:58+0300
2024-07-24T15:58+0300
2024-07-24T15:58+0300
экономика
логистика
госдума
законопроект
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается создать национальную цифровую платформу "ГосЛог" и реестр уведомлений о перевозке грузов. Законопроект внес глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев и член комитета Виталий Ефимов. "Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа Российской Федерации "ГосЛог" (далее - ЕЦП "ГосЛог") - цифровая система, включающая в себя единую программно-аппаратную среду, цифровые продукты, информацию, государственные информационные системы, функционирующие в сфере транспорта, а также совокупность нормативных правовых, организационных, методологических правил и процедур, обеспечивающих деятельность участников отношений, возникающих в связи с перевозками", - сказано в тексте законопроекта. В документе отмечается, что реестр уведомлений о перевозке грузов - это государственный информационный ресурс, который ведется в электронной форме и содержит сведения о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, уведомивших об оказании услуг по перевозке грузов, а также об используемых ими для оказания таких услуг автотранспортных средствах. "Право осуществления деятельности по перевозке грузов автотранспортным средством, в том числе с использованием прицепа или полуприцепа, предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю со дня регистрации уведомления о перевозке грузов в реестре уведомлений о перевозке грузов (далее - реестр) и утрачивается в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, автотранспортного средства, запись о котором исключена из реестра со дня такого исключения", - подчеркивается в документе.
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логистика, госдума, законопроект
Экономика, логистика, Госдума, законопроект
Госдума одобрила создание транспортно-логистической платформы "ГосЛог"
ГД одобрила создание платформы "ГосЛог" и реестра уведомлений о перевозке грузов
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается создать национальную цифровую платформу "ГосЛог" и реестр уведомлений о перевозке грузов.
Законопроект внес глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев и член комитета Виталий Ефимов.
"Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа Российской Федерации "ГосЛог" (далее - ЕЦП "ГосЛог") - цифровая система, включающая в себя единую программно-аппаратную среду, цифровые продукты, информацию, государственные информационные системы, функционирующие в сфере транспорта, а также совокупность нормативных правовых, организационных, методологических правил и процедур, обеспечивающих деятельность участников отношений, возникающих в связи с перевозками", - сказано в тексте законопроекта.
В документе отмечается, что реестр уведомлений о перевозке грузов - это государственный информационный ресурс, который ведется в электронной форме и содержит сведения о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, уведомивших об оказании услуг по перевозке грузов, а также об используемых ими для оказания таких услуг автотранспортных средствах.
"Право осуществления деятельности по перевозке грузов автотранспортным средством, в том числе с использованием прицепа или полуприцепа, предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю со дня регистрации уведомления о перевозке грузов в реестре уведомлений о перевозке грузов (далее - реестр) и утрачивается в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, автотранспортного средства, запись о котором исключена из реестра со дня такого исключения", - подчеркивается в документе.
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