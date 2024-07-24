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В Москве переименовали площадь Европы - 24.07.2024, ПРАЙМ
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В Москве переименовали площадь Европы
В Москве переименовали площадь Европы - 24.07.2024, ПРАЙМ
В Москве переименовали площадь Европы
Площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии. Указ о переименовании площади подписал мэр города Сергей Собянин. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T13:02+0300
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россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии. Указ о переименовании площади подписал мэр города Сергей Собянин.Постановление указывает на необходимость изменить название площади Европы, которая располагается вдоль Бережковской набережной в районе Дорогомилово Западного административного округа города."Переименовать площадь Европы, расположенную вблизи Киевского вокзала в районе, в площадь Евразии", — указано в постановлении.Площадь Европы была открыта в 2002 году как часть российско-бельгийского проекта. Решение отражает намерение Москвы придать площади новое название, отражающее более широкую географическую концепцию Евразии.
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россия, москва, сергей собянин
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
13:02 24.07.2024 (обновлено: 13:33 24.07.2024)
 
В Москве переименовали площадь Европы

Площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкПлощадь Европы в Москве. Архивное фото
Площадь Европы в Москве. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии. Указ о переименовании площади подписал мэр города Сергей Собянин.
Постановление указывает на необходимость изменить название площади Европы, которая располагается вдоль Бережковской набережной в районе Дорогомилово Западного административного округа города.
"Переименовать площадь Европы, расположенную вблизи Киевского вокзала в районе, в площадь Евразии", — указано в постановлении.
Площадь Европы была открыта в 2002 году как часть российско-бельгийского проекта. Решение отражает намерение Москвы придать площади новое название, отражающее более широкую географическую концепцию Евразии.
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