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Порты Испании не пускают российский фрегат "Штандарт" - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Порты Испании не пускают российский фрегат "Штандарт"
Порты Испании не пускают российский фрегат "Штандарт" - 24.07.2024, ПРАЙМ
Порты Испании не пускают российский фрегат "Штандарт"
Испания вслед за Францией запретила вход российскому фрегату "Штандарт" в свои порты, рассказал в среду РИА Новости капитан судна Владимир Мартусь. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T11:47+0300
2024-07-24T11:48+0300
россия
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ПАРИЖ, 24 июл – ПРАЙМ. Испания вслед за Францией запретила вход российскому фрегату "Штандарт" в свои порты, рассказал в среду РИА Новости капитан судна Владимир Мартусь. Корабль имел договоренность о праве захода, поэтому последние несколько дней шел к Испании от берегов Франции, в которой фрегату уже отказали в возможности зайти в порт. Позже испанский порт аналогично не пустил "Штандарт"."Испанские порты нас не пускают. Мы получили информацию, что по всем испанским портам министерство разослало уведомление, чтобы не разрешать "Штандарту" заход в порты", - подчеркнул капитан. По словам капитана фрегата, корабль сейчас стоит на якоре недалеко от берегов Галисии.Ранее префектура департамента Финистер на западе Франции отказала фрегату во входе во французские порты. Связано это с новыми санкциями ЕС против России. Запрет был расширен формулировкой о "копиях исторических судов", к которым относится фрегат. На этом основании фрегату отказали в участии в международном фестивале парусных судов в Бресте, а позже не дали войти в порт даже для восполнения запасов. Команда "Штандарта" создала петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы исключить корабль из-под действия европейских санкций. Моряки подчеркнули, что фрегат является частью мирового культурного наследия, а потому нуждается в сохранении и защите. На призыв команды "Штандарта" уже откликнулись почти четыре тысячи человек, многие называют санкции "несправедливыми" и "позорными".
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россия, испания, санкции против рф
РОССИЯ, ИСПАНИЯ, санкции против РФ
11:47 24.07.2024 (обновлено: 11:48 24.07.2024)
 
Порты Испании не пускают российский фрегат "Штандарт"

Капитан: испанский порт вслед за Францией отказал фрегату "Штандарт" в заходе

© РИА Новости . Иван Секретарев | Перейти в медиабанкФрегат "Штандарт". Архивное фото
Фрегат Штандарт. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Иван Секретарев
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ПАРИЖ, 24 июл – ПРАЙМ. Испания вслед за Францией запретила вход российскому фрегату "Штандарт" в свои порты, рассказал в среду РИА Новости капитан судна Владимир Мартусь.
Корабль имел договоренность о праве захода, поэтому последние несколько дней шел к Испании от берегов Франции, в которой фрегату уже отказали в возможности зайти в порт. Позже испанский порт аналогично не пустил "Штандарт".
"Испанские порты нас не пускают. Мы получили информацию, что по всем испанским портам министерство разослало уведомление, чтобы не разрешать "Штандарту" заход в порты", - подчеркнул капитан.
По словам капитана фрегата, корабль сейчас стоит на якоре недалеко от берегов Галисии.
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10:03
Ранее префектура департамента Финистер на западе Франции отказала фрегату во входе во французские порты. Связано это с новыми санкциями ЕС против России. Запрет был расширен формулировкой о "копиях исторических судов", к которым относится фрегат. На этом основании фрегату отказали в участии в международном фестивале парусных судов в Бресте, а позже не дали войти в порт даже для восполнения запасов.
Команда "Штандарта" создала петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы исключить корабль из-под действия европейских санкций. Моряки подчеркнули, что фрегат является частью мирового культурного наследия, а потому нуждается в сохранении и защите. На призыв команды "Штандарта" уже откликнулись почти четыре тысячи человек, многие называют санкции "несправедливыми" и "позорными".
 
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