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Путин поручил скорректировать документы стратпланирования для ВМФ

Путин поручил скорректировать документы стратпланирования для ВМФ - 24.07.2024, ПРАЙМ

Путин поручил скорректировать документы стратпланирования для ВМФ

Президент России Владимир Путин поручил дал поручение скорректировать документы стратегического планирования, связанные с развитием Военно-морского флота (ВМФ)... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T14:26+0300

2024-07-24T14:26+0300

2024-07-24T14:26+0300

россия

владимир путин

кораблестроение

николай патрушев

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил дал поручение скорректировать документы стратегического планирования, связанные с развитием Военно-морского флота (ВМФ) России, с целью обеспечения эффективной защиты национальных интересов страны. Об этом сообщил помощник президента Николай Патрушев."Кроме того, Владимир Владимирович Путин поручил провести корректировку документов стратегического планирования, которые будут предусматривать сбалансированное развитие Военно-Морского Флота, способного эффективно реализовывать и защищать национальные интересы", — сказал он.Патрушев также сообщил о поручении укрепить кадровый потенциал отечественного судостроения и поддержать его учебные заведения. Он отметил, что судостроительный комплекс будет развиваться для модернизации производства и обновления технологической базы.Помощник президента также отметил, что США и другие страны НАТО увеличивают свое военно-морское присутствие в Мировом океане, что ограничивает национальные интересы России. Он подчеркнул, что Россия должна учитывать геополитические процессы и укреплять свой ВМФ, чтобы гарантировать защиту страны в соответствии с международным правом.

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россия, владимир путин, кораблестроение, николай патрушев