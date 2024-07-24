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Путин поручил скорректировать документы стратпланирования для ВМФ - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил скорректировать документы стратпланирования для ВМФ
Путин поручил скорректировать документы стратпланирования для ВМФ - 24.07.2024, ПРАЙМ
Путин поручил скорректировать документы стратпланирования для ВМФ
Президент России Владимир Путин поручил дал поручение скорректировать документы стратегического планирования, связанные с развитием Военно-морского флота (ВМФ)... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T14:26+0300
2024-07-24T14:26+0300
россия
владимир путин
кораблестроение
николай патрушев
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил дал поручение скорректировать документы стратегического планирования, связанные с развитием Военно-морского флота (ВМФ) России, с целью обеспечения эффективной защиты национальных интересов страны. Об этом сообщил помощник президента Николай Патрушев."Кроме того, Владимир Владимирович Путин поручил провести корректировку документов стратегического планирования, которые будут предусматривать сбалансированное развитие Военно-Морского Флота, способного эффективно реализовывать и защищать национальные интересы", — сказал он.Патрушев также сообщил о поручении укрепить кадровый потенциал отечественного судостроения и поддержать его учебные заведения. Он отметил, что судостроительный комплекс будет развиваться для модернизации производства и обновления технологической базы.Помощник президента также отметил, что США и другие страны НАТО увеличивают свое военно-морское присутствие в Мировом океане, что ограничивает национальные интересы России. Он подчеркнул, что Россия должна учитывать геополитические процессы и укреплять свой ВМФ, чтобы гарантировать защиту страны в соответствии с международным правом.
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россия, владимир путин, кораблестроение, николай патрушев
РОССИЯ, Владимир Путин, кораблестроение, Николай Патрушев
14:26 24.07.2024
 
Путин поручил скорректировать документы стратпланирования для ВМФ

Путин поручил скорректировать документы стратпланирования для развития ВМФ

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил дал поручение скорректировать документы стратегического планирования, связанные с развитием Военно-морского флота (ВМФ) России, с целью обеспечения эффективной защиты национальных интересов страны. Об этом сообщил помощник президента Николай Патрушев.
"Кроме того, Владимир Владимирович Путин поручил провести корректировку документов стратегического планирования, которые будут предусматривать сбалансированное развитие Военно-Морского Флота, способного эффективно реализовывать и защищать национальные интересы", — сказал он.
Патрушев также сообщил о поручении укрепить кадровый потенциал отечественного судостроения и поддержать его учебные заведения. Он отметил, что судостроительный комплекс будет развиваться для модернизации производства и обновления технологической базы.
Помощник президента также отметил, что США и другие страны НАТО увеличивают свое военно-морское присутствие в Мировом океане, что ограничивает национальные интересы России. Он подчеркнул, что Россия должна учитывать геополитические процессы и укреплять свой ВМФ, чтобы гарантировать защиту страны в соответствии с международным правом.
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22 июня, 09:30
 
РОССИЯВладимир ПутинкораблестроениеНиколай Патрушев
 
 
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