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Путин поручил скорректировать документы стратпланирования для ВМФ
Путин поручил скорректировать документы стратпланирования для ВМФ - 24.07.2024, ПРАЙМ
Путин поручил скорректировать документы стратпланирования для ВМФ
Президент России Владимир Путин поручил дал поручение скорректировать документы стратегического планирования, связанные с развитием Военно-морского флота (ВМФ)... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T14:26+0300
2024-07-24T14:26+0300
2024-07-24T14:26+0300
россия
владимир путин
кораблестроение
николай патрушев
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил дал поручение скорректировать документы стратегического планирования, связанные с развитием Военно-морского флота (ВМФ) России, с целью обеспечения эффективной защиты национальных интересов страны. Об этом сообщил помощник президента Николай Патрушев."Кроме того, Владимир Владимирович Путин поручил провести корректировку документов стратегического планирования, которые будут предусматривать сбалансированное развитие Военно-Морского Флота, способного эффективно реализовывать и защищать национальные интересы", — сказал он.Патрушев также сообщил о поручении укрепить кадровый потенциал отечественного судостроения и поддержать его учебные заведения. Он отметил, что судостроительный комплекс будет развиваться для модернизации производства и обновления технологической базы.Помощник президента также отметил, что США и другие страны НАТО увеличивают свое военно-морское присутствие в Мировом океане, что ограничивает национальные интересы России. Он подчеркнул, что Россия должна учитывать геополитические процессы и укреплять свой ВМФ, чтобы гарантировать защиту страны в соответствии с международным правом.
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россия, владимир путин, кораблестроение, николай патрушев
РОССИЯ, Владимир Путин, кораблестроение, Николай Патрушев
Путин поручил скорректировать документы стратпланирования для ВМФ
Путин поручил скорректировать документы стратпланирования для развития ВМФ
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил дал поручение скорректировать документы стратегического планирования, связанные с развитием Военно-морского флота (ВМФ) России, с целью обеспечения эффективной защиты национальных интересов страны. Об этом сообщил помощник президента Николай Патрушев.
"Кроме того, Владимир Владимирович Путин поручил провести корректировку документов стратегического планирования, которые будут предусматривать сбалансированное развитие Военно-Морского Флота, способного эффективно реализовывать и защищать национальные интересы", — сказал он.
Патрушев также сообщил о поручении укрепить кадровый потенциал отечественного судостроения и поддержать его учебные заведения. Он отметил, что судостроительный комплекс будет развиваться для модернизации производства и обновления технологической базы.
Помощник президента также отметил, что США и другие страны НАТО увеличивают свое военно-морское присутствие в Мировом океане, что ограничивает национальные интересы России. Он подчеркнул, что Россия должна учитывать геополитические процессы и укреплять свой ВМФ, чтобы гарантировать защиту страны в соответствии с международным правом.
Патрушев объяснил, зачем Запад сочиняет ложь о планах РФ в отношении НАТО