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Чистая прибыль Uniсredit в России в первом полугодии выросла на 21 процент

Чистая прибыль Uniсredit в России в первом полугодии выросла на 21 процент - 24.07.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Uniсredit в России в первом полугодии выросла на 21 процент

Чистая прибыль итальянской банковской группы Uniсredit в России в первом полугодии выросла на 21,3% в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем и... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T10:01+0300

2024-07-24T10:01+0300

2024-07-24T10:01+0300

чистая прибыль

россия

unicredit

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Uniсredit в России в первом полугодии выросла на 21,3% в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем и составила 329 миллионов евро, следует из финансового отчета банка. Выручка поднялась на 8,2% и составила 580 миллионов евро. Чистый процентный доход в РФ составил 401 миллион евро, сократившись на 1,6% в годовом выражении. Во втором квартале чистая прибыль уменьшилась на 32,9% в годовом исчислении - до 116 миллионов евро. Выручка поднялась на 14,6% - до 298 миллионов евро. А чистый процентный доход в РФ во втором квартале вырос до 201 миллиона евро (на 3,1% в годовом выражении). Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.

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чистая прибыль, россия, unicredit