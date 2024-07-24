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Чистая прибыль Uniсredit в России в первом полугодии выросла на 21 процент - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Uniсredit в России в первом полугодии выросла на 21 процент
Чистая прибыль Uniсredit в России в первом полугодии выросла на 21 процент - 24.07.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Uniсredit в России в первом полугодии выросла на 21 процент
Чистая прибыль итальянской банковской группы Uniсredit в России в первом полугодии выросла на 21,3% в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем и... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T10:01+0300
2024-07-24T10:01+0300
чистая прибыль
россия
unicredit
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Uniсredit в России в первом полугодии выросла на 21,3% в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем и составила 329 миллионов евро, следует из финансового отчета банка. Выручка поднялась на 8,2% и составила 580 миллионов евро. Чистый процентный доход в РФ составил 401 миллион евро, сократившись на 1,6% в годовом выражении. Во втором квартале чистая прибыль уменьшилась на 32,9% в годовом исчислении - до 116 миллионов евро. Выручка поднялась на 14,6% - до 298 миллионов евро. А чистый процентный доход в РФ во втором квартале вырос до 201 миллиона евро (на 3,1% в годовом выражении). Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.
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чистая прибыль, россия, unicredit
чистая прибыль, РОССИЯ, Unicredit
10:01 24.07.2024
 
Чистая прибыль Uniсredit в России в первом полугодии выросла на 21 процент

Чистая прибыль Uniсredit в России в I полугодии выросла до 329 миллионов евро

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства. Подсчет
Рублевые купюры разного достоинства. Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Uniсredit в России в первом полугодии выросла на 21,3% в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем и составила 329 миллионов евро, следует из финансового отчета банка.
Выручка поднялась на 8,2% и составила 580 миллионов евро. Чистый процентный доход в РФ составил 401 миллион евро, сократившись на 1,6% в годовом выражении.
Во втором квартале чистая прибыль уменьшилась на 32,9% в годовом исчислении - до 116 миллионов евро. Выручка поднялась на 14,6% - до 298 миллионов евро. А чистый процентный доход в РФ во втором квартале вырос до 201 миллиона евро (на 3,1% в годовом выражении).
Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
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