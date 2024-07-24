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Заочный приговор режиссеру Вырыпаеву за фейки об армии отменен
Заочный приговор режиссеру Вырыпаеву за фейки об армии отменен - 24.07.2024, ПРАЙМ
Заочный приговор режиссеру Вырыпаеву за фейки об армии отменен
Апелляционная инстанция вынесла решение об отмене заочного приговора по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ в отношении... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T07:05+0300
2024-07-24T07:05+0300
2024-07-24T07:05+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Апелляционная инстанция вынесла решение об отмене заочного приговора по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ в отношении режиссера Ивана Вырыпаева, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник агентства, вынесенный приговор был отменен и направлен в суд для повторного рассмотрения. По его словам, Московский городской суд принял такое решение в связи с нарушениями при рассмотрении дела в районном суде. Сейчас дело Вырыпаева поступило в Басманный райсуд. В декабре режиссера заочно приговорили к лишению свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года. Установлено, что Вырыпаев с марта по декабрь 2022 года в интернете публично распространял под видом достоверной ложную информацию об использовании Вооруженных сил России для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и убийства гражданского населения в ходе СВО. Поскольку подсудимый скрылся от следствия и суда за пределами России, он был объявлен в международный розыск.
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суд, мосгорсуд, культура
Заочный приговор режиссеру Вырыпаеву за фейки об армии отменен
Мосгорсуд отменил заочный приговор режиссеру Вырыпаеву за фейки об армии
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Апелляционная инстанция вынесла решение об отмене заочного приговора по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ в отношении режиссера Ивана Вырыпаева, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, вынесенный приговор был отменен и направлен в суд для повторного рассмотрения.
По его словам, Московский городской суд принял такое решение в связи с нарушениями при рассмотрении дела в районном суде.
В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки об армии
Сейчас дело Вырыпаева поступило в Басманный райсуд.
В декабре режиссера заочно приговорили к лишению свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года.
Установлено, что Вырыпаев с марта по декабрь 2022 года в интернете публично распространял под видом достоверной ложную информацию об использовании Вооруженных сил России для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и убийства гражданского населения в ходе СВО.
Поскольку подсудимый скрылся от следствия и суда за пределами России, он был объявлен в международный розыск.