https://1prime.ru/20240724/prigovor-850382073.html

Заочный приговор режиссеру Вырыпаеву за фейки об армии отменен

Заочный приговор режиссеру Вырыпаеву за фейки об армии отменен - 24.07.2024, ПРАЙМ

Заочный приговор режиссеру Вырыпаеву за фейки об армии отменен

Апелляционная инстанция вынесла решение об отмене заочного приговора по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ в отношении... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T07:05+0300

2024-07-24T07:05+0300

2024-07-24T07:05+0300

суд

мосгорсуд

культура

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/92/841449261_0:288:3086:2024_1920x0_80_0_0_dec098a42b58e86cd0b3fb437a3c13db.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Апелляционная инстанция вынесла решение об отмене заочного приговора по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ в отношении режиссера Ивана Вырыпаева, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник агентства, вынесенный приговор был отменен и направлен в суд для повторного рассмотрения. По его словам, Московский городской суд принял такое решение в связи с нарушениями при рассмотрении дела в районном суде. Сейчас дело Вырыпаева поступило в Басманный райсуд. В декабре режиссера заочно приговорили к лишению свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года. Установлено, что Вырыпаев с марта по декабрь 2022 года в интернете публично распространял под видом достоверной ложную информацию об использовании Вооруженных сил России для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и убийства гражданского населения в ходе СВО. Поскольку подсудимый скрылся от следствия и суда за пределами России, он был объявлен в международный розыск.

https://1prime.ru/20240320/grazhdanstvo-846522369.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, мосгорсуд, культура