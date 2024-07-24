https://1prime.ru/20240724/putin-850393186.html

Кабмин представит идеи по принципам поддержки инвестпроектов в регионах

Кабмин представит идеи по принципам поддержки инвестпроектов в регионах - 24.07.2024, ПРАЙМ

Кабмин представит идеи по принципам поддержки инвестпроектов в регионах

Правительство подготовит предложения по единым принципам поддержки новых инвестиционных проектов в российских регионах к 1 сентября. Об этом говорится в... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T13:14+0300

2024-07-24T13:14+0300

2024-07-24T13:14+0300

кабмин

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Правительство подготовит предложения по единым принципам поддержки новых инвестиционных проектов в российских регионах к 1 сентября. Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина, размещенном на сайте Кремля.Отмечается, что кабмин будет работать совместно с исполнительными органами субъектов и ведущих общественных объединений предпринимателей.Путин поручил представить "предложения о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на установление единых принципов поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах РФ (региональный инвестиционный стандарт), предусмотрев механизмы поощрения на федеральном уровне лучших региональных практик поддержки таких проектов".Ответственным за исполнение поручения до 1 сентября 2024 года назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://1prime.ru/20240724/stipendiya-850384287.html

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михаил мишустин, владимир путин