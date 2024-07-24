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Кабмин представит идеи по принципам поддержки инвестпроектов в регионах - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Кабмин представит идеи по принципам поддержки инвестпроектов в регионах
Кабмин представит идеи по принципам поддержки инвестпроектов в регионах - 24.07.2024, ПРАЙМ
Кабмин представит идеи по принципам поддержки инвестпроектов в регионах
Правительство подготовит предложения по единым принципам поддержки новых инвестиционных проектов в российских регионах к 1 сентября. Об этом говорится в... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T13:14+0300
2024-07-24T13:14+0300
кабмин
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Правительство подготовит предложения по единым принципам поддержки новых инвестиционных проектов в российских регионах к 1 сентября. Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина, размещенном на сайте Кремля.Отмечается, что кабмин будет работать совместно с исполнительными органами субъектов и ведущих общественных объединений предпринимателей.Путин поручил представить "предложения о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на установление единых принципов поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах РФ (региональный инвестиционный стандарт), предусмотрев механизмы поощрения на федеральном уровне лучших региональных практик поддержки таких проектов".Ответственным за исполнение поручения до 1 сентября 2024 года назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/20240724/stipendiya-850384287.html
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михаил мишустин, владимир путин
Кабмин, Михаил Мишустин, Владимир Путин
13:14 24.07.2024
 
Кабмин представит идеи по принципам поддержки инвестпроектов в регионах

Путину представят идеи по единым принципам поддержки новых инвестпроектов в регионах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Правительство подготовит предложения по единым принципам поддержки новых инвестиционных проектов в российских регионах к 1 сентября. Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина, размещенном на сайте Кремля.
Отмечается, что кабмин будет работать совместно с исполнительными органами субъектов и ведущих общественных объединений предпринимателей.
Путин поручил представить "предложения о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на установление единых принципов поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах РФ (региональный инвестиционный стандарт), предусмотрев механизмы поощрения на федеральном уровне лучших региональных практик поддержки таких проектов".
Ответственным за исполнение поручения до 1 сентября 2024 года назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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КабминМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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