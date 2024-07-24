https://1prime.ru/20240724/putin-850393186.html
Кабмин представит идеи по принципам поддержки инвестпроектов в регионах
Кабмин представит идеи по принципам поддержки инвестпроектов в регионах - 24.07.2024, ПРАЙМ
Кабмин представит идеи по принципам поддержки инвестпроектов в регионах
Правительство подготовит предложения по единым принципам поддержки новых инвестиционных проектов в российских регионах к 1 сентября. Об этом говорится в... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T13:14+0300
2024-07-24T13:14+0300
2024-07-24T13:14+0300
кабмин
михаил мишустин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/67/840996707_0:102:2994:1786_1920x0_80_0_0_7a9c37087a7911741058ac034e1b6f35.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Правительство подготовит предложения по единым принципам поддержки новых инвестиционных проектов в российских регионах к 1 сентября. Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина, размещенном на сайте Кремля.Отмечается, что кабмин будет работать совместно с исполнительными органами субъектов и ведущих общественных объединений предпринимателей.Путин поручил представить "предложения о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на установление единых принципов поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах РФ (региональный инвестиционный стандарт), предусмотрев механизмы поощрения на федеральном уровне лучших региональных практик поддержки таких проектов".Ответственным за исполнение поручения до 1 сентября 2024 года назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/20240724/stipendiya-850384287.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/67/840996707_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_fd59cddec448fc261767df57e05664cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, владимир путин
Кабмин, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Кабмин представит идеи по принципам поддержки инвестпроектов в регионах
Путину представят идеи по единым принципам поддержки новых инвестпроектов в регионах
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Правительство подготовит предложения по единым принципам поддержки новых инвестиционных проектов в российских регионах к 1 сентября. Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина, размещенном на сайте Кремля.
Отмечается, что кабмин будет работать совместно с исполнительными органами субъектов и ведущих общественных объединений предпринимателей.
Путин поручил представить "предложения о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на установление единых принципов поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах РФ (региональный инвестиционный стандарт), предусмотрев механизмы поощрения на федеральном уровне лучших региональных практик поддержки таких проектов".
Ответственным за исполнение поручения до 1 сентября 2024 года назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Именные стипендии распространят на новые направления, заявил Мишустин