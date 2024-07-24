https://1prime.ru/20240724/putin-850393573.html
Путину доложат о допмерах стимуляции размещения акций компаний России
Путину доложат о допмерах стимуляции размещения акций компаний России - 24.07.2024, ПРАЙМ
Путину доложат о допмерах стимуляции размещения акций компаний России
Банк России и правительство до сентября подготовят и представят доклад о дополнительных мерах для стимуляции размещения акций российских компаний на внутреннем... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T13:19+0300
2024-07-24T13:19+0300
2024-07-24T13:19+0300
кабмин
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
бизнес
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Банк России и правительство до сентября подготовят и представят доклад о дополнительных мерах для стимуляции размещения акций российских компаний на внутреннем финансовом рынке. Соответствующее проручение дал президент Владимир Путин."Принять дополнительные меры, стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке", - сказано в опубликованном на сайте Кремля документе. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.Кроме того, ведомства должны представить соответствующий доклад до 1 сентября, далее - раз в шесть месяцев.
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владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, бизнес
Кабмин, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Бизнес
Путину доложат о допмерах стимуляции размещения акций компаний России
Путин поручил до сентября доложить ему о допмерах стимуляции размещения акций компаний РФ
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Банк России и правительство до сентября подготовят и представят доклад о дополнительных мерах для стимуляции размещения акций российских компаний на внутреннем финансовом рынке. Соответствующее проручение дал президент Владимир Путин.
"Принять дополнительные меры, стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке", - сказано в опубликованном на сайте Кремля документе.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Кроме того, ведомства должны представить соответствующий доклад до 1 сентября, далее - раз в шесть месяцев.
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