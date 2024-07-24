https://1prime.ru/20240724/putin-850393573.html

Путину доложат о допмерах стимуляции размещения акций компаний России

Путину доложат о допмерах стимуляции размещения акций компаний России - 24.07.2024, ПРАЙМ

Путину доложат о допмерах стимуляции размещения акций компаний России

Банк России и правительство до сентября подготовят и представят доклад о дополнительных мерах для стимуляции размещения акций российских компаний на внутреннем... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T13:19+0300

2024-07-24T13:19+0300

2024-07-24T13:19+0300

кабмин

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

бизнес

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Банк России и правительство до сентября подготовят и представят доклад о дополнительных мерах для стимуляции размещения акций российских компаний на внутреннем финансовом рынке. Соответствующее проручение дал президент Владимир Путин."Принять дополнительные меры, стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке", - сказано в опубликованном на сайте Кремля документе. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.Кроме того, ведомства должны представить соответствующий доклад до 1 сентября, далее - раз в шесть месяцев.

https://1prime.ru/20240724/banki-850383395.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, бизнес