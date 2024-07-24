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Путин поручил представить предложения о переезде офисов госкомпаний - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил представить предложения о переезде офисов госкомпаний
Путин поручил представить предложения о переезде офисов госкомпаний - 24.07.2024, ПРАЙМ
Путин поручил представить предложения о переезде офисов госкомпаний
Правительство России до 1 октября подготовит предложения о переезде головных офисов государственных компаний из Москвы в регионы их основной деятельности... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T13:26+0300
2024-07-24T13:26+0300
кабмин
владимир путин
россия
госкомпании
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Правительство России до 1 октября подготовит предложения о переезде головных офисов государственных компаний из Москвы в регионы их основной деятельности. Соотвтетствующее поручение президента Владимира Путина размещено на сайте Кремля."Представить предложения о поэтапном перемещении государственных корпораций, компаний с государственным участием и входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур из города Москвы в субъекты Российской Федерации по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности", - говорится в документе.Глава государства также поручил обратить особое внимание на регионы в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.Поручение должно быть исполнено до 1 октября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/20240723/pravitelstvo-850364458.html
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владимир путин, россия, госкомпании
Кабмин, Владимир Путин, РОССИЯ, госкомпании
13:26 24.07.2024
 
Путин поручил представить предложения о переезде офисов госкомпаний

Путин поручил представить предложения о переезде офисов госкомпаний в регионы деятельности

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Правительство России до 1 октября подготовит предложения о переезде головных офисов государственных компаний из Москвы в регионы их основной деятельности. Соотвтетствующее поручение президента Владимира Путина размещено на сайте Кремля.
"Представить предложения о поэтапном перемещении государственных корпораций, компаний с государственным участием и входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур из города Москвы в субъекты Российской Федерации по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности", - говорится в документе.
Глава государства также поручил обратить особое внимание на регионы в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Поручение должно быть исполнено до 1 октября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
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КабминВладимир ПутинРОССИЯгоскомпании
 
 
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