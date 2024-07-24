https://1prime.ru/20240724/putin-850393717.html

Путин поручил представить предложения о переезде офисов госкомпаний

Путин поручил представить предложения о переезде офисов госкомпаний - 24.07.2024, ПРАЙМ

Путин поручил представить предложения о переезде офисов госкомпаний

Правительство России до 1 октября подготовит предложения о переезде головных офисов государственных компаний из Москвы в регионы их основной деятельности... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T13:26+0300

2024-07-24T13:26+0300

2024-07-24T13:26+0300

кабмин

владимир путин

россия

госкомпании

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Правительство России до 1 октября подготовит предложения о переезде головных офисов государственных компаний из Москвы в регионы их основной деятельности. Соотвтетствующее поручение президента Владимира Путина размещено на сайте Кремля."Представить предложения о поэтапном перемещении государственных корпораций, компаний с государственным участием и входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур из города Москвы в субъекты Российской Федерации по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности", - говорится в документе.Глава государства также поручил обратить особое внимание на регионы в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.Поручение должно быть исполнено до 1 октября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://1prime.ru/20240723/pravitelstvo-850364458.html

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владимир путин, россия, госкомпании