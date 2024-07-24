https://1prime.ru/20240724/registratsiya-850413316.html
СК нашел способ пресечения регистрации мигрантов в "резиновых" квартирах
СК нашел способ пресечения регистрации мигрантов в "резиновых" квартирах - 24.07.2024, ПРАЙМ
СК нашел способ пресечения регистрации мигрантов в "резиновых" квартирах
Следственный комитет РФ предложил внедрить механизм, который предусматривает норму площади жилья на одного человека при соблюдении которой допускается... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T21:28+0300
2024-07-24T21:28+0300
2024-07-24T21:28+0300
следственный комитет
россия
мигранты
регистрация
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет РФ предложил внедрить механизм, который предусматривает норму площади жилья на одного человека при соблюдении которой допускается регистрация мигрантов в жилом помещении. Он позволит предотвратить массовую регистрацию в "резиновых" квартирах. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.
https://1prime.ru/20240724/migranty-850411977.html
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следственный комитет, россия, мигранты, регистрация
Следственный комитет, РОССИЯ, Мигранты, регистрация
СК нашел способ пресечения регистрации мигрантов в "резиновых" квартирах
СК предложил ввести норму площади жилья на человека при регистрации мигрантов