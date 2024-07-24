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СК нашел способ пресечения регистрации мигрантов в "резиновых" квартирах - 24.07.2024, ПРАЙМ
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СК нашел способ пресечения регистрации мигрантов в "резиновых" квартирах
СК нашел способ пресечения регистрации мигрантов в "резиновых" квартирах - 24.07.2024, ПРАЙМ
СК нашел способ пресечения регистрации мигрантов в "резиновых" квартирах
Следственный комитет РФ предложил внедрить механизм, который предусматривает норму площади жилья на одного человека при соблюдении которой допускается... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T21:28+0300
2024-07-24T21:28+0300
следственный комитет
россия
мигранты
регистрация
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет РФ предложил внедрить механизм, который предусматривает норму площади жилья на одного человека при соблюдении которой допускается регистрация мигрантов в жилом помещении. Он позволит предотвратить массовую регистрацию в "резиновых" квартирах. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.
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следственный комитет, россия, мигранты, регистрация
Следственный комитет, РОССИЯ, Мигранты, регистрация
21:28 24.07.2024
 
СК нашел способ пресечения регистрации мигрантов в "резиновых" квартирах

СК предложил ввести норму площади жилья на человека при регистрации мигрантов

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМосква во время режима самоизоляции жителей
Москва во время режима самоизоляции жителей - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет РФ предложил внедрить механизм, который предусматривает норму площади жилья на одного человека при соблюдении которой допускается регистрация мигрантов в жилом помещении.
Он позволит предотвратить массовую регистрацию в "резиновых" квартирах. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.
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