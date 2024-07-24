https://1prime.ru/20240724/rheinmetall--850386645.html

Rheinmetall получил заказ на строительство завода боеприпасов на Украине

Rheinmetall получил заказ на строительство завода боеприпасов на Украине - 24.07.2024, ПРАЙМ

Rheinmetall получил заказ на строительство завода боеприпасов на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил в среду о получении первого заказа от Украины на строительство завода по производству боеприпасов. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T10:40+0300

2024-07-24T10:40+0300

2024-07-24T10:41+0300

вооружения

украина

завод rheinmetall

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил в среду о получении первого заказа от Украины на строительство завода по производству боеприпасов. "Компания Rheinmetall получила свой первый важный заказ от правительства Украины на строительство завода по производству боеприпасов на Украине, о котором было объявлено в феврале 2024 года, и это стало отправной точкой для реализации проекта", - говорится в заявлении концерна. Заказ включает в себя полное техническое оснащение завода вплоть до ввода его в эксплуатацию. Ожидается, что производство боеприпасов на этом предприятии на Украине начнётся в течение 24 месяцев. Точная стоимость заказа неизвестна: названы рамки от 100 до 500 миллионов евро.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, завод rheinmetall