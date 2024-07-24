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Росстат зафиксировал рост доли убыточных организаций в стране
Росстат зафиксировал рост доли убыточных организаций в стране - 24.07.2024, ПРАЙМ
Росстат зафиксировал рост доли убыточных организаций в стране
Доля убыточных организаций в РФ в январе-мае 2024 года выросла на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29%,... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T19:12+0300
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2024-07-24T19:12+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-мае 2024 года выросла на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29%, сообщает Росстат. Как следует из данных статистического ведомства, в январе-мае 2024 года 41,7 тысяча организаций получили прибыль в размере 15,855 триллиона рублей, что на 10,3% превышает значение соответствующего периода прошлого года. Убыток получили 17,1 тысячи организаций на сумму 2,8 триллиона рублей, на 2,6% меньше в годовом выражении. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 13,04 триллиона рублей (рост на 13,6% к январю-маю 2023 года). Данные представлены до налогообложения без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций в действующих ценах. Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 39,4% с 41,2% в январе-мае 2023 года. В обрабатывающих производствах убытки получили 22,4% организаций против 22,9% за аналогичный период годом ранее, в строительстве - 26,8% компаний против 28%. Доля убыточных организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, снизилась до 29,8% с 31,4%. В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 21% компаний против 20,9% в январе-мае 2023 года. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 21,9% против 21,8%, в финансовой и страховой деятельности - доля убыточных компаний снизилась до 41,3% с 42% в январе-мае прошлого года. Среди гостиниц и предприятий общественного питания доля убыточных составила 35% против 34,2% в январе-мае прошлого года.
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россия, росстат, бизнес, убытки
Экономика, РОССИЯ, Росстат, Бизнес, убытки
Росстат зафиксировал рост доли убыточных организаций в стране
Росстат: доля убыточных организаций в стране в январе-мае выросла до 29%
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-мае 2024 года выросла на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29%, сообщает Росстат.
Как следует из данных статистического ведомства, в январе-мае 2024 года 41,7 тысяча организаций получили прибыль в размере 15,855 триллиона рублей, что на 10,3% превышает значение соответствующего периода прошлого года. Убыток получили 17,1 тысячи организаций на сумму 2,8 триллиона рублей, на 2,6% меньше в годовом выражении.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 13,04 триллиона рублей (рост на 13,6% к январю-маю 2023 года). Данные представлены до налогообложения без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций в действующих ценах.
Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 39,4% с 41,2% в январе-мае 2023 года. В обрабатывающих производствах убытки получили 22,4% организаций против 22,9% за аналогичный период годом ранее, в строительстве - 26,8% компаний против 28%. Доля убыточных организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, снизилась до 29,8% с 31,4%.
В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 21% компаний против 20,9% в январе-мае 2023 года. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 21,9% против 21,8%, в финансовой и страховой деятельности - доля убыточных компаний снизилась до 41,3% с 42% в январе-мае прошлого года.
Среди гостиниц и предприятий общественного питания доля убыточных составила 35% против 34,2% в январе-мае прошлого года.
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