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В "Ростехе" рассказали о стрельбе прямой наводкой из "Солнцепеков" на СВО
В "Ростехе" рассказали о стрельбе прямой наводкой из "Солнцепеков" на СВО - 24.07.2024, ПРАЙМ
В "Ростехе" рассказали о стрельбе прямой наводкой из "Солнцепеков" на СВО
Тяжелая огнеметная система (ТОС) "Солнцепек" может вести огонь прямой наводкой, за счет чего снаряды движутся по настильной траектории, что нетипично для систем | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T15:39+0300
2024-07-24T15:39+0300
2024-07-24T15:39+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Тяжелая огнеметная система (ТОС) "Солнцепек" может вести огонь прямой наводкой, за счет чего снаряды движутся по настильной траектории, что нетипично для систем залпового огня, говорится в официальном Telegram-канале "Ростеха". Ранее в среду Минобороны РФ показало видео с наводчиком-оператором ТОС с позывным "Князь", который похвалил установку за простоту в использовании и эргономичность, а также рассказал об особенностях ее работы. "В ходе СВО "Солнцепеки" применяются с некоторыми особенностями. Например, система может вести огонь прямой наводкой по видимому в прицел объекту. Соответственно, траектория движения снарядов - настильная. Это не типично для систем залпового огня, обычно ведущих огонь по баллистическим траекториям с закрытых позиций", - рассказали в госкорпорации. В "Ростехе" отметили, что случаи эффективного применения ТОС по противнику прямой наводкой фиксировались в зоне спецоперации. ТОС-1А "Солнцепек" способна за один залп покрыть поражающим огнем до четырех квадратных километров. Опорный пункт блиндажного типа без сети окопов на десять единиц личного состава можно ликвидировать одним точным попаданием термобарической ракеты. С помощью лазерного дальномера расстояние до цели определяется с точностью до 10 метров. Если линия обороны растягивается, то военные заряжают "полный пакет" и "обрабатывают" площадь.
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россия, ростех, вооружение
Вооружения, РОССИЯ, РОСТЕХ, вооружение
В "Ростехе" рассказали о стрельбе прямой наводкой из "Солнцепеков" на СВО
"Ростех": тяжелая огнеметная система "Солнцепек" может бить прямой наводкой
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Тяжелая огнеметная система (ТОС) "Солнцепек" может вести огонь прямой наводкой, за счет чего снаряды движутся по настильной траектории, что нетипично для систем залпового огня, говорится в официальном Telegram-канале "Ростеха".
Ранее в среду Минобороны РФ показало видео с наводчиком-оператором ТОС с позывным "Князь", который похвалил установку за простоту в использовании и эргономичность, а также рассказал об особенностях ее работы.
"В ходе СВО "Солнцепеки" применяются с некоторыми особенностями. Например, система может вести огонь прямой наводкой по видимому в прицел объекту. Соответственно, траектория движения снарядов - настильная. Это не типично для систем залпового огня, обычно ведущих огонь по баллистическим траекториям с закрытых позиций", - рассказали в госкорпорации.
В "Ростехе" отметили, что случаи эффективного применения ТОС по противнику прямой наводкой фиксировались в зоне спецоперации.
ТОС-1А "Солнцепек" способна за один залп покрыть поражающим огнем до четырех квадратных километров. Опорный пункт блиндажного типа без сети окопов на десять единиц личного состава можно ликвидировать одним точным попаданием термобарической ракеты. С помощью лазерного дальномера расстояние до цели определяется с точностью до 10 метров. Если линия обороны растягивается, то военные заряжают "полный пакет" и "обрабатывают" площадь.