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Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню

Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню - 24.07.2024, ПРАЙМ

Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню

Рубль по итогам торгов среды вырос к китайской валюте: юань закрыл торги на отметке 11,81 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.07.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов среды вырос к китайской валюте: юань закрыл торги на отметке 11,81 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов среды снизился на 9 копеек, до 11,81 рубля. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.45 мск дорожает на 1,23%, до 82 доллара за баррель. РУБЛЬ ЗАМЕТНО ВЫРОС К ЮАНЮ Курс юаня в среду снизился на 0,78%, китайская валюта в целом двигалась в диапазоне 11,79-11,89 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 95 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Локально рубль пользуется приближением налогового периода, фундаментально же его поддерживает хорошая экспортная выручка и слабый из-за проблем с платежами импорт. Жесткий курс ДКП – априори позитивный для нацвалюты – вероятнее всего, получит продолжение по итогам пятничного заседания ЦБ", - отмечает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". "Укрепление национальной валюты обусловлено ростом предложения иностранной валюты на рынке из-за налогового периода. Экспортеры готовятся к погашению обязательств. Пик выплат придется на следующую неделю – 29 июля", - комментирует Антон Кравченко из УК "Первая". Он отмечает, что также укрепление рубля усиливается в преддверии заседания ЦБ, которое состоится в пятницу. "В среду рубль продолжил дорожать в парах с иностранными валютами. Это коснулось всего спектра рынка. Ключевой идеей для рубля в настоящее время является спрос экспортных компаний внутри очередного налогового периода в России. Его наиболее активная фаза приходится на текущую неделю", - говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". ПРОГНОЗЫ По ожиданиям Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на четверг будет диапазон 11,5-12,15 рубля, доллар США может торговаться в интервале 86-89 рублей, евро - в коридоре 93-97 рублей. "На текущей неделе ожидаем курс доллара в коридоре 87-88,5 рубля, курс юаня – 11,5-12 рубля. На конец года, несмотря на высокие процентные ставки, ожидаем некоторое ослабление рубля до 91-93 рублей за доллар и 12,5-12,8 рубля за юань", - говорит Кравченко из УК "Первая". "Наш прогноз по биржевому курсу рубля к юаню до конца недели – 11,65-11,95 рубля, по курсу рубля к доллару (на основании фьючерсных индикаторов) – 86,5-88,5 рубля. … Стоит отметить, что рубль по-прежнему крепче комфортных с точки зрения экспортеров и бюджета уровней, поэтому в обозримой перспективе не исключаются новые меры финансовых властей, нацеленные на приведение курса рубля к экономически более обоснованным значениям", - считает Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

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торги, мосбиржа, курсы валют, юань