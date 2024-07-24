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Байден все: что будет с рынками

Байден все: что будет с рынками - 24.07.2024, ПРАЙМ

Байден все: что будет с рынками

За последние несколько недель произошел целый ряд значимых событий. Во-первых, конечно, покушение на Дональда Трампа, затем выход Джо Байдена из президентской... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T08:00+0300

2024-07-24T08:00+0300

2024-07-24T08:00+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. За последние несколько недель произошел целый ряд значимых событий. Во-первых, конечно, покушение на Дональда Трампа, затем выход Джо Байдена из президентской гонки, и, наконец, выдвижение Камалы Харрис. Всё это делает победу Трампа гораздо более вероятной, чем раньше.Традиционно существуют сектора, поддерживающие демократов или республиканцев из-за различий в их политических программах. Если выигрывают республиканцы, это благоприятно для банковского сектора и нефтяной промышленности. Если демократы — в плюсе окажутся фармацевтическая отрасль и "зеленые" технологии. Таким образом, результаты выборов президента США достаточно серьезно повлияют на мировые финансовые рынки.Другой, не менее важный аспект: если Трампа вновь изберут президентом, это будет означать новый виток торговой войны с Китаем.Что касается ключевой ставки, любой центральный банк в государстве всегда независим. Однако представляется, что Трамп не очень доволен Джеромом Пауэллом и текущей политикой Федеральной резервной системы (ФРС). Возможно, переизбрание Трампа повлияет на решения регулятора в сентябре.Таким образом, вероятность снижения ставки, возможно, уменьшилась, но я бы не делал поспешных выводов и подождал заявлений самого ФРС. Вероятно, регулятор будет действовать более осторожно, учитывая возможность победы республиканцев. Здесь будут играть роль не только экономические, но и политические факторы.Если говорить о том, как выборы повлияют на доллар, важно понимать, что рынок живет ожиданиями. И, как я уже ранее упомянул, последние события приведут к определенным результатам выборов. Говоря глобально, это не сильно отразится на долларе, но повлияет на его оценку. Лозунг Трампа "Make America Great Again" призывает не позволять конкурентам США ослаблять свои валюты.Парадоксально, но из этого не следует, что доллар будет ослабляться. Трамп в недавнем интервью заявил, что будет жестко наказывать тех, кто использует таргетирование курса валюты, чтобы получить дополнительные преимущества для своей промышленности. Китай, например, держит свою валюту на низком уровне, что снижает себестоимость производства по сравнению с США.Таким образом, Трамп создает ситуацию, в которой он, с одной стороны, не позволяет доллару чрезмерно укрепляться, а с другой, одновременно усиливает его роль. Поэтому я считаю, что здесь не будет типичной картины, где доллар пойдет вверх или вниз после этих событий. Скорее, изменится фундаментальный подход к его оценке.Автор - Игорь Исаев, руководитель аналитического центра брокера Mind Money (ex “Церих”)

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Игорь Исаев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850375458_0:58:961:1018_100x100_80_0_0_c076ef2827464a281c6c5b89cd09a10f.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Игорь Исаев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850375458_0:58:961:1018_100x100_80_0_0_c076ef2827464a281c6c5b89cd09a10f.jpg

мнения аналитиков, рынок сша, доллар сша