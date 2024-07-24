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Названо число фирм, вошедших в свободную экономическую зону новых регионов

Названо число фирм, вошедших в свободную экономическую зону новых регионов - 24.07.2024, ПРАЙМ

Названо число фирм, вошедших в свободную экономическую зону новых регионов

Спустя год после подписания закона о запуске в новых регионах России свободной экономической зоны (СЭЗ) в нее входит 171 компания, сообщил президенту РФ... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T17:05+0300

2024-07-24T17:05+0300

2024-07-24T17:05+0300

экономика

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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Спустя год после подписания закона о запуске в новых регионах России свободной экономической зоны (СЭЗ) в нее входит 171 компания, сообщил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин. В среду глава государства провел совещание по социально-экономическому развитию Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей, в котором принял участие и Хуснуллин. "Огромная работа ведется по перезапуску реального сектора экономики. Одним из наиболее эффективных механизмов стала свободная экономическая зона. Чуть больше года назад, 1 июля (2023 года) был подписан (соответствующий) закон. На сегодняшний день в свободную экономическую зону вошла 171 организация. Она планирует обеспечить работу 66 тысяч человек, вложив более 74 миллиардов рублей", - сказал Хуснуллин. Он отметил, что ежемесячно темпы вовлечения новых резидентов в свободную экономическую зону увеличиваются.

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россия, новые регионы рф, сэз, бизнес