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ФАС выявила сговор десяти компаний об удержании высоких цен на АЗС - 24.07.2024, ПРАЙМ
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ФАС выявила сговор десяти компаний об удержании высоких цен на АЗС
ФАС выявила сговор десяти компаний об удержании высоких цен на АЗС - 24.07.2024, ПРАЙМ
ФАС выявила сговор десяти компаний об удержании высоких цен на АЗС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор об удержании высоких розничных цен на топливо в Тыве между 10 компаниями, оштрафует их в соответствии с... | 24.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор об удержании высоких розничных цен на топливо в Тыве между 10 компаниями, оштрафует их в соответствии с КоАП, сообщила служба. "Тывинское УФАС России выявило сговор между 10 компаниями на рынке нефтепродуктов Кызыла. Компании удерживали цены на автомобильные бензины и дизельное топливо несмотря на снижение оптовых цен", - говорится в сообщении ФАС. Тывинское УФАС России возбудило дело в отношении 5 компаний, реализующих нефтепродукты в Кызыле. В ходе рассмотрения дела в действиях еще 5 предпринимателей выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения. Служба установила, что динамика розничных цен на ГСМ у этих лиц в октябре-декабре 2023 года противоречит изменению цен у оптовых продавцов. Так, несмотря на снижение оптовых цен на нефтепродукты, розничная цена поддерживалась в отсутствие экономический оснований, пояснили в ФАС. "По результатам рассмотрения дела ведомство признало в действиях компаний нарушение антимонопольного законодательства. Участникам антиконкурентного соглашения будут назначены штрафы в соответствии с КоАП РФ", - заключили в ведомстве.
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россия, фас рф, азс
РОССИЯ, ФАС РФ, АЗС
09:03 24.07.2024
 
ФАС выявила сговор десяти компаний об удержании высоких цен на АЗС

ФАС выявила сговор десяти компаний об удержании высоких цен на АЗС в Тыве

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор об удержании высоких розничных цен на топливо в Тыве между 10 компаниями, оштрафует их в соответствии с КоАП, сообщила служба.
"Тывинское УФАС России выявило сговор между 10 компаниями на рынке нефтепродуктов Кызыла. Компании удерживали цены на автомобильные бензины и дизельное топливо несмотря на снижение оптовых цен", - говорится в сообщении ФАС.
Тывинское УФАС России возбудило дело в отношении 5 компаний, реализующих нефтепродукты в Кызыле. В ходе рассмотрения дела в действиях еще 5 предпринимателей выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения.
Служба установила, что динамика розничных цен на ГСМ у этих лиц в октябре-декабре 2023 года противоречит изменению цен у оптовых продавцов. Так, несмотря на снижение оптовых цен на нефтепродукты, розничная цена поддерживалась в отсутствие экономический оснований, пояснили в ФАС.
"По результатам рассмотрения дела ведомство признало в действиях компаний нарушение антимонопольного законодательства. Участникам антиконкурентного соглашения будут назначены штрафы в соответствии с КоАП РФ", - заключили в ведомстве.
 
РОССИЯФАС РФАЗС
 
 
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