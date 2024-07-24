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ФАС выявила сговор десяти компаний об удержании высоких цен на АЗС

ФАС выявила сговор десяти компаний об удержании высоких цен на АЗС - 24.07.2024, ПРАЙМ

ФАС выявила сговор десяти компаний об удержании высоких цен на АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор об удержании высоких розничных цен на топливо в Тыве между 10 компаниями, оштрафует их в соответствии с... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T09:03+0300

2024-07-24T09:03+0300

2024-07-24T09:03+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор об удержании высоких розничных цен на топливо в Тыве между 10 компаниями, оштрафует их в соответствии с КоАП, сообщила служба. "Тывинское УФАС России выявило сговор между 10 компаниями на рынке нефтепродуктов Кызыла. Компании удерживали цены на автомобильные бензины и дизельное топливо несмотря на снижение оптовых цен", - говорится в сообщении ФАС. Тывинское УФАС России возбудило дело в отношении 5 компаний, реализующих нефтепродукты в Кызыле. В ходе рассмотрения дела в действиях еще 5 предпринимателей выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения. Служба установила, что динамика розничных цен на ГСМ у этих лиц в октябре-декабре 2023 года противоречит изменению цен у оптовых продавцов. Так, несмотря на снижение оптовых цен на нефтепродукты, розничная цена поддерживалась в отсутствие экономический оснований, пояснили в ФАС. "По результатам рассмотрения дела ведомство признало в действиях компаний нарушение антимонопольного законодательства. Участникам антиконкурентного соглашения будут назначены штрафы в соответствии с КоАП РФ", - заключили в ведомстве.

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