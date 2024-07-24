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Шольц увязал вопрос размещения ракет США в Германии с прекращением СВО

Шольц увязал вопрос размещения ракет США в Германии с прекращением СВО - 24.07.2024, ПРАЙМ

Шольц увязал вопрос размещения ракет США в Германии с прекращением СВО

Канцлер Германии Олаф Шольц связал вопрос о размещении американских ракет на немецкой территории с прекращением Россией специальной военной операции на Украине. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T16:44+0300

2024-07-24T16:44+0300

2024-07-24T16:55+0300

вооружения

германия

сша

ракеты

олаф шольц

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц связал вопрос о размещении американских ракет на немецкой территории с прекращением Россией специальной военной операции на Украине. Об этом немецкий лидер сообщил в рамках пресс-конференции."Прекращение специальной военной операции - это первое, что должна сделать Россия", — ответил канцлер на вопрос об условиях для отказа от размещения американских ракет на территории ФРГ.Ранее Пентагон объявил, что в 2026 году США начнут развертывание в Германии ударных систем большой дальности, таких как ракеты SM-6, "Томагавк" и гиперзвуковое оружие. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия будет спокойно и без эмоций разрабатывать военный ответ на эти планы, включая возможность размещения аналогичных систем с ядерными боеголовками.

https://1prime.ru/20240718/rakety-850249927.html

германия

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германия, сша, ракеты, олаф шольц, сво, россия