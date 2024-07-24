https://1prime.ru/20240724/sholts-850413421.html

Шольц объяснил, зачем Германия разрешила Киеву бить по территории России

Шольц объяснил, зачем Германия разрешила Киеву бить по территории России - 24.07.2024, ПРАЙМ

Шольц объяснил, зачем Германия разрешила Киеву бить по территории России

Берлин решил позволить Киеву наносить удары немецким оружием по территории России, граничащей с Харьковской областью, для затруднения российским войскам... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T21:35+0300

2024-07-24T21:35+0300

2024-07-24T21:35+0300

политика

фрг

олаф шольц

поддержка украины

ракетные удары

https://cdnn.1prime.ru/img/84193/81/841938177_0:0:6240:3510_1920x0_80_0_0_0de3553215c96e7f4a4507fc6d365bb4.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Берлин решил позволить Киеву наносить удары немецким оружием по территории России, граничащей с Харьковской областью, для затруднения российским войскам нанесения ударов по Харькову. Об этом заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Было необходимо что-то решить с Харьковом, чтобы Россия не могла использовать границу как защитный щит для массивных ударов по этому крупному городу", — сказал он в ходе традиционной летней пресс-конференции. Трансляция мероприятия велась государственным каналом Phoenix. В конце мая официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Германии позволить Украине применять немецкое оружие по позициям на территории РФ вблизи Харьковской области. Бюхнер заверил журналистов, что Берлин в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240724/ukraina-850398766.html

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фрг, олаф шольц, поддержка украины, ракетные удары