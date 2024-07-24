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Шведский Saab изготовил оборонные системы по заказу западной страны - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Шведский Saab изготовил оборонные системы по заказу западной страны
Шведский Saab изготовил оборонные системы по заказу западной страны - 24.07.2024, ПРАЙМ
Шведский Saab изготовил оборонные системы по заказу западной страны
Шведский военно-промышленный концерн Saab получил заказ на оборонные системы и оборудование от правительства западной страны на сумму порядка 610 миллионов... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T13:28+0300
2024-07-24T13:28+0300
вооружения
швеция
запад
заказы
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Шведский военно-промышленный концерн Saab получил заказ на оборонные системы и оборудование от правительства западной страны на сумму порядка 610 миллионов долларов, страна-заказчик не разглашается, сообщает в среду компания. "Компания Saab получила заказ на ряд оборонных систем и оборудования от правительства одной из западных стран. Стоимость заказа составляет около 6,6 миллиарда шведских крон (около 610 миллионов долларов), поставки запланированы на 2027-2028 годы", – говорится в сообщении на сайте компании. Заказ включает в себя системы и оборудование по направлениям деятельности компании "Динамика" и "Наблюдение", отмечает концерн. "В связи с характером отрасли, обстоятельствами, касающимися заказчика, и интересами национальной безопасности, дальнейшая информация о данном заказе и заказчике предоставляться не будет", – говорится в пресс-релизе Saab.
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швеция
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швеция, запад, заказы
Вооружения, ШВЕЦИЯ, ЗАПАД, заказы
13:28 24.07.2024
 
Шведский Saab изготовил оборонные системы по заказу западной страны

Шведский Saab получил заказ на оборонные системы от западной страны на $610 млн

© Unsplash/Simon ClareФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Simon Clare
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Шведский военно-промышленный концерн Saab получил заказ на оборонные системы и оборудование от правительства западной страны на сумму порядка 610 миллионов долларов, страна-заказчик не разглашается, сообщает в среду компания.
"Компания Saab получила заказ на ряд оборонных систем и оборудования от правительства одной из западных стран. Стоимость заказа составляет около 6,6 миллиарда шведских крон (около 610 миллионов долларов), поставки запланированы на 2027-2028 годы", – говорится в сообщении на сайте компании.
Заказ включает в себя системы и оборудование по направлениям деятельности компании "Динамика" и "Наблюдение", отмечает концерн.
"В связи с характером отрасли, обстоятельствами, касающимися заказчика, и интересами национальной безопасности, дальнейшая информация о данном заказе и заказчике предоставляться не будет", – говорится в пресс-релизе Saab.
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