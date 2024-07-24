https://1prime.ru/20240724/siyyarto-850401406.html
Сийярто рассказал о предложении Болгарии по вопросу доставки нефтепродуктов
Сийярто рассказал о предложении Болгарии по вопросу доставки нефтепродуктов - 24.07.2024, ПРАЙМ
Сийярто рассказал о предложении Болгарии по вопросу доставки нефтепродуктов
София выдвинула Будапешту предложение помочь с доставкой нефтепродуктов, если у него образуется дефицит в связи с остановкой поставок российской нефти через... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T16:11+0300
2024-07-24T16:11+0300
2024-07-24T16:11+0300
энергетика
венгрия
болгария
поставки нефти
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/84225/39/842253953_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe7ff233fe70c099096f82d17482f2a0.jpg
БУДАПЕШТ, 24 июл - ПРАЙМ. София выдвинула Будапешту предложение помочь с доставкой нефтепродуктов, если у него образуется дефицит в связи с остановкой поставок российской нефти через Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее он заявил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Венгрия и Словакия в понедельник начали процесс консультаций ЕК с Украиной на фоне остановки транзита. Если результат не появится, то начнется юридический процесс в арбитражном суде, добавил Сийярто. "Хотя между двумя странами нет прямого нефтепровода, министр энергетики Болгарии предложил, что, если, например, нам понадобятся новые объемы нефтепродуктов, они могут доставить их в Венгрию, используя разные способы", — рассказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. По его словам, данное предложение Софии является "красивым и дружеским жестом". Кроме того, ранее министр сказал, что Будапешт "не торопится" замещать "Лукойл" другим поставщиком, так как нужно решить проблему принципиально, в противном случае Украина "завтра может сделать то же самое с другой компанией". Министр также говорил, что Венгрия будет отдавать приоритет действующим контрактам и долгосрочной стратегии энергобезопасности. Он отмечал, что на долю "Лукойла" приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого, поставки нефти других российских фирм пока продолжаются. Сийярто также указывал, что остановка Киевом транзита российской нефти в страны ЕС нарушает соглашение Украины и союза об ассоциации с ЕС поэтому, если решения ситуации не будет найдено, то объединение сможет не выполнять свою часть обязательств перед Киевом, например, в части таможенных льгот.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20240723/vengriya-850362639.html
венгрия
болгария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84225/39/842253953_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d50b9aaccdf997eb2584908bfd65a998.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, болгария, поставки нефти, петер сийярто
Энергетика, ВЕНГРИЯ, БОЛГАРИЯ, поставки нефти, Петер Сийярто
Сийярто рассказал о предложении Болгарии по вопросу доставки нефтепродуктов
Сийярто: Болгария предложила Венгрии помощь с доставкой нефтепродуктов
БУДАПЕШТ, 24 июл - ПРАЙМ. София выдвинула Будапешту предложение помочь с доставкой нефтепродуктов, если у него образуется дефицит в связи с остановкой поставок российской нефти через Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее он заявил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Венгрия и Словакия в понедельник начали процесс консультаций ЕК с Украиной на фоне остановки транзита. Если результат не появится, то начнется юридический процесс в арбитражном суде, добавил Сийярто.
"Хотя между двумя странами нет прямого нефтепровода, министр энергетики Болгарии предложил, что, если, например, нам понадобятся новые объемы нефтепродуктов, они могут доставить их в Венгрию, используя разные способы", — рассказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, данное предложение Софии является "красивым и дружеским жестом".
Кроме того, ранее министр сказал, что Будапешт "не торопится" замещать "Лукойл" другим поставщиком, так как нужно решить проблему принципиально, в противном случае Украина "завтра может сделать то же самое с другой компанией". Министр также говорил, что Венгрия будет отдавать приоритет действующим контрактам и долгосрочной стратегии энергобезопасности. Он отмечал, что на долю "Лукойла" приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого, поставки нефти других российских фирм пока продолжаются.
Сийярто также указывал, что остановка Киевом транзита российской нефти в страны ЕС нарушает соглашение Украины и союза об ассоциации с ЕС поэтому, если решения ситуации не будет найдено, то объединение сможет не выполнять свою часть обязательств перед Киевом, например, в части таможенных льгот.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Глава МИД Венгрии поставил Украине ультиматум из-за российской нефти