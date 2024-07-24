https://1prime.ru/20240724/siyyarto-850401406.html

Сийярто рассказал о предложении Болгарии по вопросу доставки нефтепродуктов

Сийярто рассказал о предложении Болгарии по вопросу доставки нефтепродуктов - 24.07.2024, ПРАЙМ

Сийярто рассказал о предложении Болгарии по вопросу доставки нефтепродуктов

София выдвинула Будапешту предложение помочь с доставкой нефтепродуктов, если у него образуется дефицит в связи с остановкой поставок российской нефти через... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T16:11+0300

2024-07-24T16:11+0300

2024-07-24T16:11+0300

энергетика

венгрия

болгария

поставки нефти

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 24 июл - ПРАЙМ. София выдвинула Будапешту предложение помочь с доставкой нефтепродуктов, если у него образуется дефицит в связи с остановкой поставок российской нефти через Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее он заявил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Венгрия и Словакия в понедельник начали процесс консультаций ЕК с Украиной на фоне остановки транзита. Если результат не появится, то начнется юридический процесс в арбитражном суде, добавил Сийярто. "Хотя между двумя странами нет прямого нефтепровода, министр энергетики Болгарии предложил, что, если, например, нам понадобятся новые объемы нефтепродуктов, они могут доставить их в Венгрию, используя разные способы", — рассказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. По его словам, данное предложение Софии является "красивым и дружеским жестом". Кроме того, ранее министр сказал, что Будапешт "не торопится" замещать "Лукойл" другим поставщиком, так как нужно решить проблему принципиально, в противном случае Украина "завтра может сделать то же самое с другой компанией". Министр также говорил, что Венгрия будет отдавать приоритет действующим контрактам и долгосрочной стратегии энергобезопасности. Он отмечал, что на долю "Лукойла" приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого, поставки нефти других российских фирм пока продолжаются. Сийярто также указывал, что остановка Киевом транзита российской нефти в страны ЕС нарушает соглашение Украины и союза об ассоциации с ЕС поэтому, если решения ситуации не будет найдено, то объединение сможет не выполнять свою часть обязательств перед Киевом, например, в части таможенных льгот.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20240723/vengriya-850362639.html

венгрия

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венгрия, болгария, поставки нефти, петер сийярто