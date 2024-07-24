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Производство СПГ в России за первое полугодие выросло на 4,7 процента
Производство СПГ в России за первое полугодие выросло на 4,7 процента - 24.07.2024, ПРАЙМ
Производство СПГ в России за первое полугодие выросло на 4,7 процента
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России за первое полугодие выросло на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,3 миллиона... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T19:29+0300
2024-07-24T19:29+0300
2024-07-24T19:30+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России за первое полугодие выросло на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,3 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. При этом в июне по сравнению с маем показатель снизился на 18,3%, а по сравнению с июнем прошлого года вырос на 6,4%. По итогам 2023 года производство СПГ в России уменьшилось на 2,4%, до 32,9 миллиона тонн.
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россия, спг, росстат
Энергетика, РОССИЯ, СПГ, Росстат
Производство СПГ в России за первое полугодие выросло на 4,7 процента
Росстат: производство СПГ за I полугодие выросло на 4,7%, до 17,3 миллиона тонн
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России за первое полугодие выросло на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,3 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в июне по сравнению с маем показатель снизился на 18,3%, а по сравнению с июнем прошлого года вырос на 6,4%.
По итогам 2023 года производство СПГ в России уменьшилось на 2,4%, до 32,9 миллиона тонн.
Россия сократила поставки СПГ в Китай