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Россия в первом полугодии сократила выпуск стального проката на 2,4% - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Россия в первом полугодии сократила выпуск стального проката на 2,4%
Россия в первом полугодии сократила выпуск стального проката на 2,4% - 24.07.2024, ПРАЙМ
Россия в первом полугодии сократила выпуск стального проката на 2,4%
Производство готового стального проката в России в первом полугодии сократилось на 2,4% в годовом выражении - до 31,1 миллиона тонн, следует из сообщения... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T19:14+0300
2024-07-24T19:14+0300
экономика
россия
росстат
производство проката
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Производство готового стального проката в России в первом полугодии сократилось на 2,4% в годовом выражении - до 31,1 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. Выпуск нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали в отчетном периоде снизился на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года – до 28,4 миллиона тонн. Производство чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах сократилось на 5,3% и составило 25,9 миллиона тонн. Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов за шесть месяцев снизился на 3% - до 6,4 миллиона тонн.
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россия, росстат, производство проката
Экономика, РОССИЯ, Росстат, производство проката
19:14 24.07.2024
 
Россия в первом полугодии сократила выпуск стального проката на 2,4%

Россия в I полугодии снизила выпуск стального проката на 2,4%, до 31,1 млн тонн

© fotolia.com / branexСталевар
Сталевар - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© fotolia.com / branex
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Производство готового стального проката в России в первом полугодии сократилось на 2,4% в годовом выражении - до 31,1 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата.
Выпуск нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали в отчетном периоде снизился на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года – до 28,4 миллиона тонн.
Производство чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах сократилось на 5,3% и составило 25,9 миллиона тонн.
Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов за шесть месяцев снизился на 3% - до 6,4 миллиона тонн.
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