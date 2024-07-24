https://1prime.ru/20240724/stal-850408493.html

Россия в первом полугодии сократила выпуск стального проката на 2,4%

Россия в первом полугодии сократила выпуск стального проката на 2,4% - 24.07.2024, ПРАЙМ

Россия в первом полугодии сократила выпуск стального проката на 2,4%

Производство готового стального проката в России в первом полугодии сократилось на 2,4% в годовом выражении - до 31,1 миллиона тонн, следует из сообщения... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T19:14+0300

2024-07-24T19:14+0300

2024-07-24T19:14+0300

экономика

россия

росстат

производство проката

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Производство готового стального проката в России в первом полугодии сократилось на 2,4% в годовом выражении - до 31,1 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. Выпуск нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали в отчетном периоде снизился на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года – до 28,4 миллиона тонн. Производство чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах сократилось на 5,3% и составило 25,9 миллиона тонн. Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов за шесть месяцев снизился на 3% - до 6,4 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20240712/metally-850039316.html

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россия, росстат, производство проката