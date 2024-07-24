https://1prime.ru/20240724/stal-850408493.html
Россия в первом полугодии сократила выпуск стального проката на 2,4%
Россия в первом полугодии сократила выпуск стального проката на 2,4% - 24.07.2024, ПРАЙМ
Россия в первом полугодии сократила выпуск стального проката на 2,4%
Производство готового стального проката в России в первом полугодии сократилось на 2,4% в годовом выражении - до 31,1 миллиона тонн, следует из сообщения... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T19:14+0300
2024-07-24T19:14+0300
2024-07-24T19:14+0300
экономика
россия
росстат
производство проката
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/85/773378549_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_e0e0093494cfc28d4fa0f15818865ca0.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Производство готового стального проката в России в первом полугодии сократилось на 2,4% в годовом выражении - до 31,1 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. Выпуск нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали в отчетном периоде снизился на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года – до 28,4 миллиона тонн. Производство чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах сократилось на 5,3% и составило 25,9 миллиона тонн. Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов за шесть месяцев снизился на 3% - до 6,4 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20240712/metally-850039316.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/85/773378549_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_20bf6c72d401d7a51e522d0fe299e1df.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росстат, производство проката
Экономика, РОССИЯ, Росстат, производство проката
Россия в первом полугодии сократила выпуск стального проката на 2,4%
Россия в I полугодии снизила выпуск стального проката на 2,4%, до 31,1 млн тонн
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Производство готового стального проката в России в первом полугодии сократилось на 2,4% в годовом выражении - до 31,1 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата.
Выпуск нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали в отчетном периоде снизился на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года – до 28,4 миллиона тонн.
Производство чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах сократилось на 5,3% и составило 25,9 миллиона тонн.
Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов за шесть месяцев снизился на 3% - до 6,4 миллиона тонн.
В России призвали стимулировать спрос на редкие металлы в стране