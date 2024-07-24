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Поводов для повышения ставки ЦБ становится все меньше, считают в ЦСР

Поводов для повышения ставки ЦБ становится все меньше, считают в ЦСР - 24.07.2024, ПРАЙМ

Поводов для повышения ставки ЦБ становится все меньше, считают в ЦСР

Поводов для очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ становится все меньше, такое мнение высказал РИА Новости генеральный директор Центра стратегических... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T20:37+0300

2024-07-24T20:37+0300

2024-07-24T20:37+0300

банк россии

ставка банка россии

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Поводов для очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ становится все меньше, такое мнение высказал РИА Новости генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов. По его словам, исходя из данных Росстата, инфляция в России вторую неделю подряд сохраняется на сравнительно низком уровне - 0,11% на неделях 9-15 и 16-22 июля. "Надо отметить, что в годовом выражении инфляция также начала замедляться после пика в начале июля, когда были планово проиндексированы тарифы ЖКХ и зафиксирован краткосрочный импульс роста цен на авиабилеты. В дальнейшем положительно на инфляции скажутся меры, ограничивающие экспорт автомобильного топлива, завершение сезона отпусков и постепенное охлаждение потребительского спроса", - сказал он. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 22 июля замедлилась до 9,18% с 9,21% неделей ранее. "Поводов для очередного повышения ключевой ставки становится все меньше. А задуматься о ее снижении стоит, чтобы стимулировать капиталовложения в приоритетные отрасли и снизить нагрузку на бюджет, из которого субсидируются кредиты по льготным программам", - добавил Смелов. Он также добавил, что закрепить тренд на стабилизацию инфляции позволит максимально быстрое насыщение потребительского рынка в тех сегментах, где есть нехватка предложения. "Для этого нужны нормальные условия для инвестиций, развитие которых невозможно в условиях жесткой кредитно-денежной политики", - полагает эксперт. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится в эту пятницу, 26 июля.

https://1prime.ru/20240723/stavki-850367827.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка банка россии