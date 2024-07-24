Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поводов для повышения ставки ЦБ становится все меньше, считают в ЦСР - 24.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240724/stavka-850412286.html
Поводов для повышения ставки ЦБ становится все меньше, считают в ЦСР
Поводов для повышения ставки ЦБ становится все меньше, считают в ЦСР - 24.07.2024, ПРАЙМ
Поводов для повышения ставки ЦБ становится все меньше, считают в ЦСР
Поводов для очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ становится все меньше, такое мнение высказал РИА Новости генеральный директор Центра стратегических... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T20:37+0300
2024-07-24T20:37+0300
банк россии
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/37/840753738_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_e3623fc786fca6ffd8862aa186973827.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Поводов для очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ становится все меньше, такое мнение высказал РИА Новости генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов. По его словам, исходя из данных Росстата, инфляция в России вторую неделю подряд сохраняется на сравнительно низком уровне - 0,11% на неделях 9-15 и 16-22 июля. "Надо отметить, что в годовом выражении инфляция также начала замедляться после пика в начале июля, когда были планово проиндексированы тарифы ЖКХ и зафиксирован краткосрочный импульс роста цен на авиабилеты. В дальнейшем положительно на инфляции скажутся меры, ограничивающие экспорт автомобильного топлива, завершение сезона отпусков и постепенное охлаждение потребительского спроса", - сказал он. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 22 июля замедлилась до 9,18% с 9,21% неделей ранее. "Поводов для очередного повышения ключевой ставки становится все меньше. А задуматься о ее снижении стоит, чтобы стимулировать капиталовложения в приоритетные отрасли и снизить нагрузку на бюджет, из которого субсидируются кредиты по льготным программам", - добавил Смелов. Он также добавил, что закрепить тренд на стабилизацию инфляции позволит максимально быстрое насыщение потребительского рынка в тех сегментах, где есть нехватка предложения. "Для этого нужны нормальные условия для инвестиций, развитие которых невозможно в условиях жесткой кредитно-денежной политики", - полагает эксперт. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится в эту пятницу, 26 июля.
https://1prime.ru/20240723/stavki-850367827.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/37/840753738_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_6028f0adfb3af42c609e5b65bfcd7f44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ставка банка россии
Банк России, ставка Банка России
20:37 24.07.2024
 
Поводов для повышения ставки ЦБ становится все меньше, считают в ЦСР

Глава ЦСР: поводов для очередного повышения ставки ЦБ становится все меньше

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Поводов для очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ становится все меньше, такое мнение высказал РИА Новости генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов.
По его словам, исходя из данных Росстата, инфляция в России вторую неделю подряд сохраняется на сравнительно низком уровне - 0,11% на неделях 9-15 и 16-22 июля.
"Надо отметить, что в годовом выражении инфляция также начала замедляться после пика в начале июля, когда были планово проиндексированы тарифы ЖКХ и зафиксирован краткосрочный импульс роста цен на авиабилеты. В дальнейшем положительно на инфляции скажутся меры, ограничивающие экспорт автомобильного топлива, завершение сезона отпусков и постепенное охлаждение потребительского спроса", - сказал он.
По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 22 июля замедлилась до 9,18% с 9,21% неделей ранее.
"Поводов для очередного повышения ключевой ставки становится все меньше. А задуматься о ее снижении стоит, чтобы стимулировать капиталовложения в приоритетные отрасли и снизить нагрузку на бюджет, из которого субсидируются кредиты по льготным программам", - добавил Смелов.
Он также добавил, что закрепить тренд на стабилизацию инфляции позволит максимально быстрое насыщение потребительского рынка в тех сегментах, где есть нехватка предложения. "Для этого нужны нормальные условия для инвестиций, развитие которых невозможно в условиях жесткой кредитно-денежной политики", - полагает эксперт.
Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится в эту пятницу, 26 июля.
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
Российские банки начали повышать ставки по вкладам перед заседанием ЦБ
Вчера, 16:31
 
Банк Россииставка Банка России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала