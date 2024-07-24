https://1prime.ru/20240724/stipendiya-850384287.html

Президентские стипендии распространят на новые направления, заявил Мишустин

Президентские стипендии распространят на новые направления, заявил Мишустин - 24.07.2024, ПРАЙМ

Президентские стипендии распространят на новые направления, заявил Мишустин

Президентские стипендии для молодых ученых в области науки и прорывных технологий будут распространены на еще 12 направлений до конца года. Об этом сообщил... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T09:30+0300

2024-07-24T09:30+0300

2024-07-24T09:30+0300

россия

президентская стипендия

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Президентские стипендии для молодых ученых в области науки и прорывных технологий будут распространены на еще 12 направлений до конца года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Он отметил, что в настоящее время в России стипендия установлена в размере 75 тысяч рублей и предоставляется адъюнктам и аспирантам, которые занимаются исследованиями в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития.Кроме того, количество именных стипендий также было увеличено для студентов и аспирантов. Так, размер восьми именных стипендий был увеличен до 15 тысяч рублей для студентов и до 20 тысяч рублей для аспирантов."До конца года... мы распространим выплату этих стипендий еще по 12 направлениям. Двенадцать таких стипендий еще будет", — отметил глава правительства.Меры по поддержке молодых ученых и исследователей будут включены в новые национальные проекты "Молодежь и дети" и "Кадры", заключил Мишустин.

https://1prime.ru/20240710/stipendiya-849972711.html

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россия, президентская стипендия