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Президентские стипендии распространят на новые направления, заявил Мишустин
Президентские стипендии распространят на новые направления, заявил Мишустин - 24.07.2024, ПРАЙМ
Президентские стипендии распространят на новые направления, заявил Мишустин
Президентские стипендии для молодых ученых в области науки и прорывных технологий будут распространены на еще 12 направлений до конца года. Об этом сообщил... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T09:30+0300
2024-07-24T09:30+0300
2024-07-24T09:30+0300
россия
президентская стипендия
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Президентские стипендии для молодых ученых в области науки и прорывных технологий будут распространены на еще 12 направлений до конца года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Он отметил, что в настоящее время в России стипендия установлена в размере 75 тысяч рублей и предоставляется адъюнктам и аспирантам, которые занимаются исследованиями в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития.Кроме того, количество именных стипендий также было увеличено для студентов и аспирантов. Так, размер восьми именных стипендий был увеличен до 15 тысяч рублей для студентов и до 20 тысяч рублей для аспирантов."До конца года... мы распространим выплату этих стипендий еще по 12 направлениям. Двенадцать таких стипендий еще будет", — отметил глава правительства.Меры по поддержке молодых ученых и исследователей будут включены в новые национальные проекты "Молодежь и дети" и "Кадры", заключил Мишустин.
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россия, президентская стипендия
РОССИЯ, президентская стипендия
Президентские стипендии распространят на новые направления, заявил Мишустин
Мишустин: президентские стипендии в науке распространят еще на 12 направлений
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Президентские стипендии для молодых ученых в области науки и прорывных технологий будут распространены на еще 12 направлений до конца года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он отметил, что в настоящее время в России стипендия установлена в размере 75 тысяч рублей и предоставляется адъюнктам и аспирантам, которые занимаются исследованиями в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития.
Кроме того, количество именных стипендий также было увеличено для студентов и аспирантов. Так, размер восьми именных стипендий был увеличен до 15 тысяч рублей для студентов и до 20 тысяч рублей для аспирантов.
"До конца года... мы распространим выплату этих стипендий еще по 12 направлениям. Двенадцать таких стипендий еще будет", — отметил глава правительства.
Меры по поддержке молодых ученых и исследователей будут включены в новые национальные проекты "Молодежь и дети" и "Кадры", заключил Мишустин.
В Госдуме предложили повысить стипендию некоторым студентам