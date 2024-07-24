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Су-27 подняли в воздух из-за приближения к границе британских самолетов - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Су-27 подняли в воздух из-за приближения к границе британских самолетов
Су-27 подняли в воздух из-за приближения к границе британских самолетов - 24.07.2024, ПРАЙМ
Су-27 подняли в воздух из-за приближения к границе британских самолетов
К российской границе приближались три самолета-разведчика ВВС Великобритании, из-за этого в воздух был поднят Су-27, сообщили в Минобороны России. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T17:13+0300
2024-07-24T17:14+0300
россия
су-27
великобритания
минобороны рф
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. К российской границе приближались три самолета-разведчика ВВС Великобритании, из-за этого в воздух был поднят Су-27, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что 24 июля цели были обнаружены над акваторией Черного моря. "В целях недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", - добавляют в ведомстве.Как уточняет министерство, цели - стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" британских ВВС.Подчеркивается, что иностранные военные самотелы при приближении российских развернулись от госграницы, Су вернулся на аэродром базирования. При этом Минобороны отмечает, что полет российского истребителя осуществлялся в рамках международных правил использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.
https://1prime.ru/20240724/sud-850382216.html
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россия, су-27, великобритания, минобороны рф
РОССИЯ, Су-27, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Минобороны РФ
17:13 24.07.2024 (обновлено: 17:14 24.07.2024)
 
Су-27 подняли в воздух из-за приближения к границе британских самолетов

МО: Су-27 подняли в воздух из-за приближения к границе 3 самолетов ВВС Великобритании

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПилотная группа "Русские витязи" СУ-27
Пилотная группа Русские витязи СУ-27 - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. К российской границе приближались три самолета-разведчика ВВС Великобритании, из-за этого в воздух был поднят Су-27, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что 24 июля цели были обнаружены над акваторией Черного моря. "В целях недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", - добавляют в ведомстве.
Как уточняет министерство, цели - стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" британских ВВС.
Подчеркивается, что иностранные военные самотелы при приближении российских развернулись от госграницы, Су вернулся на аэродром базирования.
При этом Минобороны отмечает, что полет российского истребителя осуществлялся в рамках международных правил использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
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РОССИЯСу-27ВЕЛИКОБРИТАНИЯМинобороны РФ
 
 
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